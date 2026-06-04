Миляев: женам участников СВО окажут помощь в предпринимательстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В Тульской области дан старт новым мерам поддержки женского предпринимательства в рамках проекта "Герой 71", сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Недавно после встречи с женщинами-предпринимателями мы договорились о том, что делаем еще один трек для жен участников специальной военной операции "Найди себя в женском предпринимательстве", – рассказал Миляев.

Губернатор подчеркнул, что для участниц нового трека будут актуальны все меры поддержки и преференции, которые работают в регионе для субъектов МСП.

"Но следующим шагом будет все-таки выделение для жен участников СВО отдельных категорий поддержки. Наши активные женщины-предприниматели станут по отношению к ним наставницами", – сказал Миляев.

Проект "Герой-71" направлен на поддержку участников специальной военной операции.

"Мы сохранили все институты поддержки, которые работали в 2025 году, сохранили и все налоговые преференции. По женскому предпринимательству достаточно регулярно происходят встречи. Я лично в них участвую. Девчонки задают вопросы, мы, соответственно, на них отвечаем. У нас законодательно определено понятие женского предпринимательства. Будет выделено в отдельное звено меры, нацеленные на поддержку женского предпринимательства", – сообщил Миляев.

Губернатор подчеркнул, что по итогам 2025 года наблюдался прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2%.

"Наш малый и средний бизнес в прошлом году привлек порядка 2 миллиардов рублей под гарантии нашего Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства", – сообщил Миляев.