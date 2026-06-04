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Миляев: женам участников СВО окажут помощь в предпринимательстве - РИА Новости, 04.06.2026
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23:51 04.06.2026
Миляев: женам участников СВО окажут помощь в предпринимательстве

Дмитрий Миляев: женам участников СВО помогут в предпринимательстве

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В Тульской области дан старт новым мерам поддержки женского предпринимательства в рамках проекта "Герой 71", сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ губернатор региона Дмитрий Миляев.
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"Недавно после встречи с женщинами-предпринимателями мы договорились о том, что делаем еще один трек для жен участников специальной военной операции "Найди себя в женском предпринимательстве", – рассказал Миляев.
Губернатор подчеркнул, что для участниц нового трека будут актуальны все меры поддержки и преференции, которые работают в регионе для субъектов МСП.
"Но следующим шагом будет все-таки выделение для жен участников СВО отдельных категорий поддержки. Наши активные женщины-предприниматели станут по отношению к ним наставницами", – сказал Миляев.
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Проект "Герой-71" направлен на поддержку участников специальной военной операции.
"Мы сохранили все институты поддержки, которые работали в 2025 году, сохранили и все налоговые преференции. По женскому предпринимательству достаточно регулярно происходят встречи. Я лично в них участвую. Девчонки задают вопросы, мы, соответственно, на них отвечаем. У нас законодательно определено понятие женского предпринимательства. Будет выделено в отдельное звено меры, нацеленные на поддержку женского предпринимательства", – сообщил Миляев.
Губернатор подчеркнул, что по итогам 2025 года наблюдался прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 2%.
"Наш малый и средний бизнес в прошлом году привлек порядка 2 миллиардов рублей под гарантии нашего Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства", – сообщил Миляев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Тульская областьДмитрий Миляев
 
 
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