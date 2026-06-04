ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей в зоне действий группировки "Север".
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Линово, Свобода, Кияница и Шалыгино Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области "Север" нанес поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Слобожанского, Избицкого и Рубежного.
"Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - добавили в МО РФ.