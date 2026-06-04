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ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 04.06.2026
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14:15 04.06.2026 (обновлено: 14:23 04.06.2026)
ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ потеряли до 195 боевиков в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей в зоне действий группировки "Север".
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Линово, Свобода, Кияница и Шалыгино Сумской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области "Север" нанес поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Слобожанского, Избицкого и Рубежного.
"Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - добавили в МО РФ.
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