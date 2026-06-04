ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 165 военных, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск "Юг".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных, четыре боевые бронемашины и 11 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики.