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ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 04.06.2026
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14:15 04.06.2026 (обновлено: 14:21 04.06.2026)
ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Юга"

МО РФ: ВСУ потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 165 военных, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей в зоне действий группировки войск "Юг".
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных, четыре боевые бронемашины и 11 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Николаевка, Малиновка, Новоселовка и Славянск Донецкой Народной Республики.
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