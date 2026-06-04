Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 225-го штурмового полка ВСУ «Скала» переброшены к реке Псел под Сумами.
- В начале мая на берегу реки Псел около Большой (Великой) Рыбицы утонули десятки солдат.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения штурмового 225-го полка ВСУ "Скала", прозванного "полком смерти", переброшены к реке Псел под Сумами, там в начале мая утонули десятки солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"На фоне колоссальных потерь к берегу реки Псел около Большой (Великой) Рыбицы командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового "полка смерти", которые уже понесли потери", - сказал собеседник агентства.
Украинским мобилизованным, попавшим в 225-й штурмовой полк ВСУ, сразу говорят, что они "смертники". В январе РИА Новости сообщало, что полк стал похищать боевиков смежных подразделений и держать их в подвалах.
В начале мая десятки солдат из 21-й бригады ВСУ пропали без вести при попытке форсировать реку Псел, так как командование отправляло их на задачу в бронежилетах.
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