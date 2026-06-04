Командование ВСУ перебросило "полк смерти" в Сумскую область

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Подразделения штурмового 225-го полка ВСУ "Скала", прозванного "полком смерти", переброшены к реке Псел под Сумами, там в начале мая утонули десятки солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На фоне колоссальных потерь к берегу реки Псел около Большой (Великой) Рыбицы командование ВСУ перебросило в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового "полка смерти", которые уже понесли потери", - сказал собеседник агентства.

В начале мая десятки солдат из 21-й бригады ВСУ пропали без вести при попытке форсировать реку Псел, так как командование отправляло их на задачу в бронежилетах.