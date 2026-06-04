Жителя Самары приговорили к сроку за съемку объектов ТЭК для ударов БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене.
- Он предоставлял украинскому медиапропагандисту фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками.
- Также он признан виновным за разжигание протестных настроений против безопасности России в интернете.
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене за съемку в интересах Украины объектов ТЭК для последующих ударов по ним беспилотниками, сообщает региональное УФСБ.
"Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
В ходе суде было установлено, что самарец инициативно вступил в контакт и в поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя ему фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками, добавили в управлении федеральной службы безопасности. Кроме того, он признан виновным за разжигание протестных настроений против безопасности РФ в интернете.
Суд вынес приговор двум жителям Калининградской области за госизмену
30 декабря 2025, 17:55