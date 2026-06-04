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Жителя Самары приговорили к сроку за съемку объектов ТЭК для ударов БПЛА - РИА Новости, 04.06.2026
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16:03 04.06.2026
Жителя Самары приговорили к сроку за съемку объектов ТЭК для ударов БПЛА

Жителя Самары приговорили к 16 годам за съемку объектов ТЭК для ударов БПЛА

© Fotolia / CorgarashuСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене.
  • Он предоставлял украинскому медиапропагандисту фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками.
  • Также он признан виновным за разжигание протестных настроений против безопасности России в интернете.
САРАТОВ, 4 июн - РИА Новости. Жителя Самары приговорили к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене за съемку в интересах Украины объектов ТЭК для последующих ударов по ним беспилотниками, сообщает региональное УФСБ.
Подсудимый 1990 года рождения был задержан оперативниками ФСБ в феврале 2025 года. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание деятельности проукраинских террористических организаций).
"Решением Центрального окружного военного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
В ходе суде было установлено, что самарец инициативно вступил в контакт и в поддерживал связь с украинским медиапропагандистом, предоставляя ему фото и видео разведывательного характера одного из объектов ТЭК региона для нанесения ударов беспилотниками, добавили в управлении федеральной службы безопасности. Кроме того, он признан виновным за разжигание протестных настроений против безопасности РФ в интернете.
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