Суд отложил заседание по иску к экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга сделал перерыв до 24 июня в рассмотрении иска об изъятии имущества у заочно арестованного бывшего замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайды, среди ответчиков которого – экс-глава Дегтярска Вадим Пильников, сообщили РИА Новости в приемной суда.