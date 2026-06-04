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Суд отложил заседание по иску к экс-замминистра ЖКХ Свердловской области - РИА Новости, 04.06.2026
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15:36 04.06.2026
Суд отложил заседание по иску к экс-замминистра ЖКХ Свердловской области

Суд отложил заседание по иску к свердловскому экс-замминистра ЖКХ Гайде

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Октябрьский районный суд Екатеринбурга сделал перерыв до 24 июня в рассмотрении иска об изъятии имущества у заочно арестованного бывшего замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайды.
  • Прокуратура требует изъять более 500 миллионов рублей, полученных неправомерным путем.
  • Ответчиками по иску выступают пять юридических лиц и 17 физических лиц, среди которых — Сергей Гайда, экс-глава Дегтярска Вадим Пильников и его бывший заместитель Виктор Солдатов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга сделал перерыв до 24 июня в рассмотрении иска об изъятии имущества у заочно арестованного бывшего замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайды, среди ответчиков которого – экс-глава Дегтярска Вадим Пильников, сообщили РИА Новости в приемной суда.
Как ранее рассказывали журналистам в объединенной пресс-службе судов региона, в производстве Октябрьского районного суда Екатеринбурга находится гражданское дело по иску в интересах РФ об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Отмечалось, что прокуратура требует изъять со счетом в доход государства более 500 миллионов рублей, полученных неправомерным путем.
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Ответчиками по иску выступают пять юридических лиц и 17 физических лиц, среди которых – заочно арестованный и объявленный в розыск за посредничество во взяточничестве бывший замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда, экс-глава Дегтярска Вадим Пильников, осужденный на 8 лет колонии за взятки, и его бывший заместитель Виктор Солдатов, приговоренный судом к условному сроку за посредничество во взяточничестве.
Судя по карточке дела, участником в качестве третьего лица является горадминистрация Дегтярска. Рассмотрение гражданского дела началось в четверг, суд уже наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечительных мер.
"Объявлен перерыв до 24 июня", – сказал собеседник агентства, уточнив, что заседание проходит в открытом режиме.
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