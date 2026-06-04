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Экс-главреда YA62.RU оштрафовали за финансирование экстремизма - РИА Новости, 04.06.2026
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15:31 04.06.2026
Экс-главреда YA62.RU оштрафовали за финансирование экстремизма

Мойсеюк получил штраф 100 тыс руб за финансирование экстремизма

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный редактор рязанского информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка* оштрафовали по делу о финансировании экстремистской деятельности.
  • С него взыскали 100 тысяч рублей.
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Суд в Рязани оштрафовал бывшего главного редактора рязанского информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка* по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в Железнодорожном районном суде Рязани.
В начале марта Рязанский областной суд сообщил, что бывший главред рязанского информагентства YA62.RU Мойсеюк* находится в СИЗО, он обвиняется по части 1 статьи 282.3 УК РФ из-за финансирования "ФБК**".
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По данным картотеки дел суда, на четверг назначалось очередное заседание по уголовному делу в отношении Мойсеюка*.
"Вынесен приговор. Назначено наказание в виде штрафа… Мера пресечения… изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - ответили в суде на вопрос о результате рассмотрения дела в отношении Мойсеюка*.
Собеседница агентства уточнила, что суд не имеет права разглашать размер штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
"Новая газета" сообщила, что штраф составил 100 тысяч рублей, а обвинение требовало 3 года и 2 месяца колонии.
Мойсеюк* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистским и террористическим, ликвидирован.
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