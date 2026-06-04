Экс-главреда YA62.RU оштрафовали за финансирование экстремизма

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший главный редактор рязанского информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка* оштрафовали по делу о финансировании экстремистской деятельности.

С него взыскали 100 тысяч рублей.

РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Суд в Рязани оштрафовал бывшего главного редактора рязанского информационного агентства YA62.RU Александра Мойсеюка* по делу о финансировании экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в Железнодорожном районном суде Рязани.

По данным картотеки дел суда, на четверг назначалось очередное заседание по уголовному делу в отношении Мойсеюка*.

"Вынесен приговор. Назначено наказание в виде штрафа… Мера пресечения… изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - ответили в суде на вопрос о результате рассмотрения дела в отношении Мойсеюка*.

Собеседница агентства уточнила, что суд не имеет права разглашать размер штрафа. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

"Новая газета" сообщила, что штраф составил 100 тысяч рублей, а обвинение требовало 3 года и 2 месяца колонии.

Мойсеюк* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.