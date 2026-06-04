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В Уфе суд оставил под домашним арестом школьника, стрелявшего из игрушки - РИА Новости, 04.06.2026
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12:48 04.06.2026 (обновлено: 12:49 04.06.2026)
В Уфе суд оставил под домашним арестом школьника, стрелявшего из игрушки

Суд оставил под домашним арестом мальчика, стрелявшего из игрушки в школе Уфы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник открыл стрельбу пластиковыми пулями из игрушечного автомата в гимназии № 16 в Уфе 3 февраля.
  • Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности, школьник был отправлен под домашний арест до 3 апреля, а позже Советский районный суд продлил меру пресечения до 3 августа.
  • Верховный суд Республики Башкортостан оставил решение Советского районного суда без изменений, продлив домашний арест подростку до 3 августа.
УФА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение суда об оставлении под домашним арестом школьника, устроившего в феврале в уфимской гимназии стрельбу из игрушечного автомата по учителю и одноклассникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе. Он выстрелил пластиковыми пулями из игрушечного автомата в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Школьника отправили под домашний арест до 3 апреля.
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Позже Советский районный суд продлил меру пресечения подростку до 3 августа, но его адвокат обжаловал это решение в вышестоящей инстанции.
"Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляцию защиты и оставил решение Советского районного суда города без изменений. Домашний арест подростку продлен до 3 августа", - сообщил собеседник агентства.
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