В Уфе суд оставил под домашним арестом школьника, стрелявшего из игрушки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьник открыл стрельбу пластиковыми пулями из игрушечного автомата в гимназии № 16 в Уфе 3 февраля.
- Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности, школьник был отправлен под домашний арест до 3 апреля, а позже Советский районный суд продлил меру пресечения до 3 августа.
- Верховный суд Республики Башкортостан оставил решение Советского районного суда без изменений, продлив домашний арест подростку до 3 августа.
УФА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение суда об оставлении под домашним арестом школьника, устроившего в феврале в уфимской гимназии стрельбу из игрушечного автомата по учителю и одноклассникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу в гимназии № 16 в Уфе. Он выстрелил пластиковыми пулями из игрушечного автомата в сторону учителя и трех одноклассников, после чего взорвал петарду. Также у подростка был небольшой нож. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности. Школьника отправили под домашний арест до 3 апреля.
Позже Советский районный суд продлил меру пресечения подростку до 3 августа, но его адвокат обжаловал это решение в вышестоящей инстанции.
"Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляцию защиты и оставил решение Советского районного суда города без изменений. Домашний арест подростку продлен до 3 августа", - сообщил собеседник агентства.