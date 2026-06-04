В Уфе суд оставил под домашним арестом школьника, стрелявшего из игрушки

УФА, 4 июн – РИА Новости. Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение суда об оставлении под домашним арестом школьника, устроившего в феврале в уфимской гимназии стрельбу из игрушечного автомата по учителю и одноклассникам, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.