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Апелляция поддержала взыскание с Google Ireland в пользу "Гугла" - РИА Новости, 04.06.2026
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10:52 04.06.2026 (обновлено: 11:03 04.06.2026)
Апелляция поддержала взыскание с Google Ireland в пользу "Гугла"

Суд поддержал взыскание с Google Ireland 160,3 млрд рублей в пользу "Гугла"

© PA / Stefan RousseauЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© PA / Stefan Rousseau
Логотип компании Google. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение нижестоящей инстанции о взыскании около 160,3 миллиарда рублей с компании Google Ireland Limited по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского.
  • Суд отклонил апелляционные жалобы Google Ireland Limited и американской Google International LLC на вынесенное ранее определение арбитражного суда Москвы.
  • Конкурсный управляющий ООО «Гугл» оспорил две сделки и платежи в пользу Google Ireland, считая их незаконными и связанными с санкционным контекстом и уходом Google с российского рынка рекламы.
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по заявлению конкурсного управляющего ООО "Гугл" Валерия Таляровского взыскала около 160,3 миллиарда рублей с компании Google Ireland Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд отклонил апелляционные жалобы Google Ireland Limited и американской Google International LLC, материнской для "Гугла", на вынесенное в феврале определение арбитражного суда Москвы.
"Определение... оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения", - огласила резолютивную часть постановления суда председательствующая судья.
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В своем заявлении Таляровский попросил признать незаконными две сделки "Гугла" и Google Ireland Limited - расторжение договора о перепродаже рекламного пространства от 2009 года и заключение аналогичного договора в апреле 2018 года, а также платежи "Гугла" в пользу Google Ireland с 1 апреля 2018 по 3 марта 2022 года в размере свыше 373,7 миллиарда рублей.
Управляющий попросил также применить последствия недействительности платежей в виде взыскания с Google Ireland Limited в пользу ООО "Гугл" денежных средств в размере около 101,7 миллиарда рублей и около 58,6 миллиарда рублей процентов. Суд первой инстанции требования полностью удовлетворил.
Как пояснил представитель Таляровского в суде первой инстанции, отмена старого договора и заключение нового привели к сокращению выручки российской компании: если раньше у нее оставалось 20% выручки от перепродажи рекламного пространства Google в России, то по новому договору эта доля сократилась до 3%.
По мнению управляющего, обоснованием нового соглашения "был санкционный контекст", и заключалось оно, "чтобы обеспечить безболезненный выход с российского рынка".
Представитель управляющего подчеркнул, что за последние два месяца перед объявлением об уходе Google с российского рынка рекламы "Гугл" сделал семь платежей в пользу ирландской компании на 46 миллиардов рублей.
Ответчики заявили, что новый договор был заключен ввиду того, что за 9 лет изменились условия на рынке, и старый стал нерыночным, так как обеспечивал "Гуглу" рентабельность 17-19% при средней рентабельности на рынке не выше 3,8-6%. При этом рентабельность "Гугла" осталась выше, чем у аналогичных российских участников рынка.
В апелляционных жалобах заявители указывали на рыночный характер сделок и на пропуск срока их оспаривания.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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