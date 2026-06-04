В Тюмени создали систему обнаружения торфяных пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ Команда студентов Тюменского индустриального университета создала IoT-экосистему TorfWatch для обнаружения торфяных пожаров за сутки до возгорания.

Уникальность TorfWatch заключается в первой в России специализированной сети автономных сенсоров, которые в связке с алгоритмами машинного обучения рассчитывают индекс пожарной опасности.

Студенты планируют провести полевые испытания стартапа на тестовой площадке потенциального заказчика.

ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Команда студентов Тюменского индустриального университета под руководством доцента Татьяны Николенко создала IoT-экосистему TorfWatch для обнаружения торфяных пожаров за сутки до возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.

"Студенты Высшей школы цифровых технологий Тюменского индустриального университета под руководством доцента Татьяны Николенко создала IoT-экосистему TorfWatch для сверхраннего обнаружения торфяных пожаров. Стартап уже прошел лабораторную апробацию в термокамере, этап конструкторской подготовки и готовится к полевым испытаниям", - рассказали в вузе.

Уникальность TorfWatch заключается в первой в России специализированной сети автономных сенсоров, измеряющих температуру и влажность на глубине до двух метров, концентрацию угарного и углекислого газа и метеопараметры, которые в связке с алгоритмами машинного обучения рассчитывают индекс пожарной опасности и передают предупреждение за сутки до возгорания. По расчетам студентов, их разработка способна сократить площадь выгорания на 40-60%, что позитивно повлияет на экономику и снижение смертности от задымления среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Полевые испытания стартапа студенты планируют провести на тестовой площадке потенциального заказчика, минимальные затраты на запуск пилота оценивают в миллион рублей, срок реализации - от шести до девяти месяцев.

"Мы не просто собираем данные, а строим прогностическую экосистему, которая легко масштабируется благодаря модульной архитектуре и протоколу связи LoRaWAN, покрывающему до 90% болотных территорий, полей АПК, где торф используется как удобрение, без сотовой связи", – пояснила участница проекта Виктория Макарова, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Разработка является дипломным стартапом студентов Виктории Макаровой (руководитель проекта), Яна Вевюра (технический специалист) и Данила Сайко (разработчик пользовательских интерфейсов). Патентный поиск подтвердил новизну решения, первые консультации с департаментом АПК и рекомендации МЧС Тюменской области показали заинтересованность рынка в интеграции продукта. Будущие инженеры подали заявки на гранты и согласовывают совместные испытания с МЧС России.