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В Тюмени создали систему обнаружения торфяных пожаров - РИА Новости, 04.06.2026
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10:03 04.06.2026
В Тюмени создали систему обнаружения торфяных пожаров

В Тюмени студенты создали IoT-экосистему для обнаружения торфяных пожаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Команда студентов Тюменского индустриального университета создала IoT-экосистему TorfWatch для обнаружения торфяных пожаров за сутки до возгорания.
  • Уникальность TorfWatch заключается в первой в России специализированной сети автономных сенсоров, которые в связке с алгоритмами машинного обучения рассчитывают индекс пожарной опасности.
  • Студенты планируют провести полевые испытания стартапа на тестовой площадке потенциального заказчика.
ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Команда студентов Тюменского индустриального университета под руководством доцента Татьяны Николенко создала IoT-экосистему TorfWatch для обнаружения торфяных пожаров за сутки до возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
"Студенты Высшей школы цифровых технологий Тюменского индустриального университета под руководством доцента Татьяны Николенко создала IoT-экосистему TorfWatch для сверхраннего обнаружения торфяных пожаров. Стартап уже прошел лабораторную апробацию в термокамере, этап конструкторской подготовки и готовится к полевым испытаниям", - рассказали в вузе.
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Уникальность TorfWatch заключается в первой в России специализированной сети автономных сенсоров, измеряющих температуру и влажность на глубине до двух метров, концентрацию угарного и углекислого газа и метеопараметры, которые в связке с алгоритмами машинного обучения рассчитывают индекс пожарной опасности и передают предупреждение за сутки до возгорания. По расчетам студентов, их разработка способна сократить площадь выгорания на 40-60%, что позитивно повлияет на экономику и снижение смертности от задымления среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Полевые испытания стартапа студенты планируют провести на тестовой площадке потенциального заказчика, минимальные затраты на запуск пилота оценивают в миллион рублей, срок реализации - от шести до девяти месяцев.
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"Мы не просто собираем данные, а строим прогностическую экосистему, которая легко масштабируется благодаря модульной архитектуре и протоколу связи LoRaWAN, покрывающему до 90% болотных территорий, полей АПК, где торф используется как удобрение, без сотовой связи", – пояснила участница проекта Виктория Макарова, чьи слова приводит пресс-служба университета.
Разработка является дипломным стартапом студентов Виктории Макаровой (руководитель проекта), Яна Вевюра (технический специалист) и Данила Сайко (разработчик пользовательских интерфейсов). Патентный поиск подтвердил новизну решения, первые консультации с департаментом АПК и рекомендации МЧС Тюменской области показали заинтересованность рынка в интеграции продукта. Будущие инженеры подали заявки на гранты и согласовывают совместные испытания с МЧС России.
Как отметили в пресс-службе, команда видит четкую траекторию роста: от внедрения в одном регионе до выхода на федеральный уровень в рамках госпрограмм цифровизации лесного хозяйства. Также финансирование будет привлекаться через гранты, НИОКР-контракты и партнерство с бизнесом, а рентабельность при тиражировании оборудования и подписочной модели аналитики может превысить 30%.
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