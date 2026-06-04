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Студент из УралГУФК рассказал о боевых задачах в войсках БПЛА - РИА Новости, 04.06.2026
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Студент из УралГУФК рассказал о боевых задачах в войсках БПЛА

Студент, ставший оператором БПЛА, рассказал, как уничтожал вражеские танки

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студент УралГУФК Денис Мавлютов взял академический отпуск, подписал контракт с Минобороны и служит в войсках беспилотных систем.
  • Мавлютов служит в составе расчета FPV-дронов и выполняет боевые задачи по уничтожению вражеской бронетехники на расстоянии 15–20 километров.
  • Отец Дениса Мавлютова служит на передовой в соседнем мотострелковом батальоне.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студент Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Денис Мавлютов, заключивший контракт с Минобороны РФ и служащий в войсках беспилотных систем, в ходе телемоста рассказал ребятам из своего университета про службу и выполнение боевых задач по уничтожению вражеской бронетехники.
Отмечается, что 23-летний студент УралГУФК Денис Мавлютов ранее взял академический отпуск, подписал контракт и служит в составе расчета FPV-дронов 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии в должности техника-сапера. Он рассказал студентам, что собирает инженерные боеприпасы и готовит дроны к боевой работе.
"Боевые задачи были по уничтожению бронетранспортеров, танков, блиндажей, пунктов управления БПЛА... на расстоянии 15-20 километров", - сказал Мавлютов в ходе телемоста между военнослужащими группировки войск "Центр" и учащимися УралГУФК.
Кроме того, на передовой, в соседнем мотострелковом батальоне служит отец Дениса.
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