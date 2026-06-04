Студент из УралГУФК рассказал о боевых задачах в войсках БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Студент УралГУФК Денис Мавлютов взял академический отпуск, подписал контракт с Минобороны и служит в войсках беспилотных систем.

Мавлютов служит в составе расчета FPV-дронов и выполняет боевые задачи по уничтожению вражеской бронетехники на расстоянии 15–20 километров.

Отец Дениса Мавлютова служит на передовой в соседнем мотострелковом батальоне.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Студент Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Денис Мавлютов, заключивший контракт с Минобороны РФ и служащий в войсках беспилотных систем, в ходе телемоста рассказал ребятам из своего университета про службу и выполнение боевых задач по уничтожению вражеской бронетехники.

Отмечается, что 23-летний студент УралГУФК Денис Мавлютов ранее взял академический отпуск, подписал контракт и служит в составе расчета FPV-дронов 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии в должности техника-сапера. Он рассказал студентам, что собирает инженерные боеприпасы и готовит дроны к боевой работе.

"Боевые задачи были по уничтожению бронетранспортеров, танков, блиндажей, пунктов управления БПЛА... на расстоянии 15-20 километров", - сказал Мавлютов в ходе телемоста между военнослужащими группировки войск "Центр" и учащимися УралГУФК.