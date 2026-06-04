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Стубб предложил включить Канаду в состав ЕС - РИА Новости, 04.06.2026
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13:49 04.06.2026
Стубб предложил включить Канаду в состав ЕС

Стубб выступил с идеей расширения Евросоюза вплоть до Канады

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб выступил с идеей значительного расширения Евросоюза.
  • Он предложил включить в объединение в том или ином виде ряд стран, включая Канаду и страны Балканского полуострова, а также обратить внимание на Турцию.
  • Стубб призвал приблизить к Евросоюзу Великобританию, Исландию и Норвегию.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил с идеей значительного расширения Евросоюза и предложил включить в объединение в том или ином виде ряд стран, включая Канаду.
"Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского союза, а не 51-м штатом США?" - сказал Стубб на форуме Eurelectric Power Summit в Хельсинки. Его слова приводит телеканал CNBC.
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По его словам, геополитическая мощь ЕС зачастую основывается на размерах и масштабах, в связи с этим расширение блока он назвал "лучшей европейской политикой" за всю историю объединения.
"Сейчас нам нужно мыслить масштабно и географически, нам нужно расширяться или, по крайней мере, создать достаточно гибкие формы членства, чтобы в конечном итоге объединить 40 европейских государств, или даже неевропейских", - добавил Стубб.
По его словам, "окно возможностей" для расширения Евросоюза достаточно небольшое, поскольку после окончания украинского конфликта и смены администрации в Вашингтоне вновь начнутся споры о "ненужных вещах".
В частности, Стубб призвал приблизить к Евросоюзу Великобританию, покинувшую блок в 2020 году, а также Исландию и Норвегию. По его словам, нужно обратить внимание на самопровозглашенную республику Косово и такие балканские страны, как Сербия, Албания, Черногория, Северная Македония, Босния и Герцеговина.
Турции больше никто не говорит, но нам нужно расширить кругозор и понять, что, по крайней мере, с точки зрения безопасности Турция должна быть как можно ближе к нам", - добавил он.
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