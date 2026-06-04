Стубб предложил включить Канаду в состав ЕС

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб выступил с идеей значительного расширения Евросоюза и предложил включить в объединение в том или ином виде ряд стран, включая Канаду.

"Сейчас нам нужно мыслить масштабно и географически, нам нужно расширяться или, по крайней мере, создать достаточно гибкие формы членства, чтобы в конечном итоге объединить 40 европейских государств, или даже неевропейских", - добавил Стубб.