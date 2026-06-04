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Минздрав утвердил обновленный стандарт помощи при паническом расстройстве - РИА Новости, 04.06.2026
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06:41 04.06.2026
Минздрав утвердил обновленный стандарт помощи при паническом расстройстве

РИА Новости: Минздрав утвердил новый стандарт помощи при паническом расстройстве

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве.
  • В обновленный стандарт добавлены направления на анализ на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
  • В стандарт также включена возможность прохождения светотерапии и диспансерного осмотра врача-психиатра.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве, добавлена возможность направления на анализ на ВИЧ, а также прохождение светотерапии, с соответствующим проектом документа ознакомилось РИА Новости.
"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве (диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) согласно приложению", - говорится в тексте документа.
Согласно проекту, расширяется перечень лабораторных исследований: в него включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).
В перечень медицинских услуг включен диспансерный осмотр врача-психиатра, а в список немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации - воздействие излучением видимого диапазона 9светотерапия).
Подчеркивается, что клинические рекомендации одобрены научно-практическим советом Минздрава России.
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