Минздрав утвердил обновленный стандарт помощи при паническом расстройстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве.

В обновленный стандарт добавлены направления на анализ на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.

В стандарт также включена возможность прохождения светотерапии и диспансерного осмотра врача-психиатра.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ утвердило обновленный стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве, добавлена возможность направления на анализ на ВИЧ, а также прохождение светотерапии, с соответствующим проектом документа ознакомилось РИА Новости.

"Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при паническом расстройстве (диагностика, лечение, диспансерное наблюдение) согласно приложению", - говорится в тексте документа.

Согласно проекту, расширяется перечень лабораторных исследований: в него включены анализы на антиген вируса гепатита B, антитела к вирусу гепатита C, ВИЧ-1 и ВИЧ-2, бледной трепонеме (возбудитель сифилиса).

В перечень медицинских услуг включен диспансерный осмотр врача-психиатра, а в список немедикаментозных методов профилактики, лечения и реабилитации - воздействие излучением видимого диапазона 9светотерапия).