США ввели санкции против родственников Рауля Кастро

ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Администрация США ввела санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро, сообщило в четверг американское министерство финансов.

Санкции, в частности, введены в отношении сына бывшего кубинского лидера Алехандро Кастро Эспина и внука Рауля Алехандро Кастро Калиса.

Кроме того, санкции введены в отношении еще двух человек.