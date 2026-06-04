США ввели санкции против родственников Рауля Кастро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США ввела санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро.
- Санкции введены в отношении сына и внука Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспина и Алехандро Кастро Калиса, а также еще двух человек.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Администрация США ввела санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро, сообщило в четверг американское министерство финансов.
Санкции, в частности, введены в отношении сына бывшего кубинского лидера Алехандро Кастро Эспина и внука Рауля Алехандро Кастро Калиса.
Кроме того, санкции введены в отношении еще двух человек.