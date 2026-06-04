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США ввели санкции против родственников Рауля Кастро - РИА Новости, 04.06.2026
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23:49 04.06.2026
США ввели санкции против родственников Рауля Кастро

США ввели санкции против родственников Рауля Кастро, включая его сына и внука

© AP Photo / Ismael FranciscoРауль Кастро
Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Ismael Francisco
Рауль Кастро. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США ввела санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро.
  • Санкции введены в отношении сына и внука Рауля Кастро — Алехандро Кастро Эспина и Алехандро Кастро Калиса, а также еще двух человек.
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Администрация США ввела санкции против членов семьи экс-лидера Кубы Рауля Кастро, сообщило в четверг американское министерство финансов.
Санкции, в частности, введены в отношении сына бывшего кубинского лидера Алехандро Кастро Эспина и внука Рауля Алехандро Кастро Калиса.
Кроме того, санкции введены в отношении еще двух человек.
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