США ввели новые санкции против президента Кубы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США ввели новые санкции в отношении Кубы.
- Санкции введены против пятерых человек, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля и внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, а также против пяти организаций, включая министерство вооруженных сил.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США в четверг ввели новые санкции в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля, сообщил американский минфин.
Как следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, санкции введены против пятерых человек, включая Диас-Канеля и внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, Рауля Алехандро Кастро Калиса.
Также США ввели санкции против пяти организаций, включая министерство вооруженных сил.