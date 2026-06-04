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США ввели новые санкции против президента Кубы - РИА Новости, 04.06.2026
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23:42 04.06.2026
США ввели новые санкции против президента Кубы

США ввели новые санкции против президента Кубы Диас-Канеля

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ввели новые санкции в отношении Кубы.
  • Санкции введены против пятерых человек, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля и внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, а также против пяти организаций, включая министерство вооруженных сил.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США в четверг ввели новые санкции в отношении Кубы, в том числе против президента республики Мигеля Диас-Канеля, сообщил американский минфин.
Как следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, санкции введены против пятерых человек, включая Диас-Канеля и внука бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, Рауля Алехандро Кастро Калиса.
Также США ввели санкции против пяти организаций, включая министерство вооруженных сил.
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