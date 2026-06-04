В голове пропавшей в США сотрудницы лаборатории нашли пулевое отверстие

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В голове сотрудницы Лос-Аламосской лаборатории Мелиссы Касиас, чье тело было обнаружено в штате Нью-Мексико, было пулевое отверстие, а рядом нашли пистолет, сообщает газета В голове сотрудницы Лос-Аламосской лаборатории Мелиссы Касиас, чье тело было обнаружено в штате Нью-Мексико, было пулевое отверстие, а рядом нашли пистолет, сообщает газета Daily Mail

"Тело пропавшей матери Мелиссы Касиас из Нью-Мексико было обнаружено скелетированным с огнестрельной раной в черепе, оно было в сидячем положении у дерева… неподалеку был найден пистолет", - говорится в статье.

Тело находилось в отдаленном районе, куда редко забираются туристы, пишет издание. Полиция пока не обнародовала причину смерти.

Касиас пропала без вести 26 июня 2025 года, после того как она не пришла на работу и не вернулась домой, посетив дочь на ее работе, напоминает полиция. 54-летняя женщина ушла, оставив кошелек, документы и сотовый телефон.

Она работала административным ассистентом в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере.