В голове пропавшей в США сотрудницы лаборатории нашли пулевое отверстие

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В голове сотрудницы Лос-Аламосской лаборатории Мелиссы Касиас, чье тело было обнаружено в штате Нью-Мексико, было пулевое отверстие, а рядом нашли пистолет, сообщает газета Daily Mail.
"Тело пропавшей матери Мелиссы Касиас из Нью-Мексико было обнаружено скелетированным с огнестрельной раной в черепе, оно было в сидячем положении у дерева… неподалеку был найден пистолет", - говорится в статье.
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Тело находилось в отдаленном районе, куда редко забираются туристы, пишет издание. Полиция пока не обнародовала причину смерти.
Касиас пропала без вести 26 июня 2025 года, после того как она не пришла на работу и не вернулась домой, посетив дочь на ее работе, напоминает полиция. 54-летняя женщина ушла, оставив кошелек, документы и сотовый телефон.
Она работала административным ассистентом в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере.
Трамп ранее обещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 ученых в Соединенных Штатах. В этом списке была и Касиас. Американские СМИ сообщали, что по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.