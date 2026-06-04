Рейтинг@Mail.ru
В голове пропавшей в США сотрудницы лаборатории нашли пулевое отверстие - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 04.06.2026
В голове пропавшей в США сотрудницы лаборатории нашли пулевое отверстие

DM: в голове пропавшей в США ученой Мелиссы Касиас нашли пулевое отверстие

© Фото опубликовано американскими СМИМелисса Касиас
Мелисса Касиас - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото опубликовано американскими СМИ
Мелисса Касиас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В голове сотрудницы Лос-Аламосской лаборатории Мелиссы Касиас, чье тело было обнаружено в штате Нью-Мексико, было пулевое отверстие, а рядом нашли пистолет, сообщает газета Daily Mail.
"Тело пропавшей матери Мелиссы Касиас из Нью-Мексико было обнаружено скелетированным с огнестрельной раной в черепе, оно было в сидячем положении у дерева… неподалеку был найден пистолет", - говорится в статье.
Скриншот видео с НЛО - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Что рассекретили США в новых файлах об НЛО
27 мая, 18:09
Тело находилось в отдаленном районе, куда редко забираются туристы, пишет издание. Полиция пока не обнародовала причину смерти.
Касиас пропала без вести 26 июня 2025 года, после того как она не пришла на работу и не вернулась домой, посетив дочь на ее работе, напоминает полиция. 54-летняя женщина ушла, оставив кошелек, документы и сотовый телефон.
Она работала административным ассистентом в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере.
Трамп ранее обещал выяснить причины исчезновения и смертей 11 ученых в Соединенных Штатах. В этом списке была и Касиас. Американские СМИ сообщали, что по меньшей мере 11 человек либо погибли, либо пропали без вести начиная с 2022 года. Как сообщается, подавляющее большинство из них занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО.
Кадр видео, где виден необъяснимый объект - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
"Ярче солнца". В США рассказали о странной находке в новых файлах об НЛО
22 мая, 20:57
 
В миреНью-МексикоСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала