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США ведут себя спокойно, но анонсируют новые санкции, заявил Медведев - РИА Новости, 04.06.2026
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19:53 04.06.2026
США ведут себя спокойно, но анонсируют новые санкции, заявил Медведев

Медведев: США ведут себя спокойно, но анонсируют новые санкции против России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что США анонсируют новые санкции против России, несмотря на спокойное поведение.
  • Госсекретарь США заявил, что страна помогает Украине и вводит санкции в отношении России.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США сейчас ведут себя достаточно спокойно, но все равно анонсируют новые санкции против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг сообщил, что посетил с рабочей поездкой Челябинск.
"Буквально вчера, по-моему, госсекретарь Соединенных Штатов Америки (Марко Рубио - ред.) сказал: "Вы все должны понимать, мы помогаем не России, а мы помогаем Украине. Мы вводим санкции не в отношении Украины, а в отношении России". И это позиция той страны, которая достаточно спокойно себя сейчас ведет. Я не говорю даже про европейские страны", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".
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