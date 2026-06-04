США ведут себя спокойно, но анонсируют новые санкции, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что США анонсируют новые санкции против России, несмотря на спокойное поведение.
- Госсекретарь США заявил, что страна помогает Украине и вводит санкции в отношении России.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. США сейчас ведут себя достаточно спокойно, но все равно анонсируют новые санкции против России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Буквально вчера, по-моему, госсекретарь Соединенных Штатов Америки (Марко Рубио - ред.) сказал: "Вы все должны понимать, мы помогаем не России, а мы помогаем Украине. Мы вводим санкции не в отношении Украины, а в отношении России". И это позиция той страны, которая достаточно спокойно себя сейчас ведет. Я не говорю даже про европейские страны", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе "Макс".