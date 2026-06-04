Экс-советник Трампа Болтон заключил сделку со следствием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Джон Болтон заключил сделку со следствием по делу о нарушении правил обращения с секретной информацией.
- Он готов признать вину и выплатить штраф более двух миллионов долларов.
- Судебное слушание назначено на 26 июня.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заключил сделку со следствием и готов признать свою вину в деле о нарушении правил обращения с секретной информацией, а также выплатить более двух миллионов долларов штрафа, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на три информированных источника.
"Он намерен признать вину по одному пункту о незаконном хранении секретных документов в сфере национальной безопасности… Он также согласился заплатить штраф более двух миллионов долларов", - говорится в материале.
Признание вины по этому пункту означает, что его могут приговорить к сроку до пяти лет тюрьмы.
Болтону вменялось в вину то, что он хранил у себя дневниковые записи за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа. Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, записи не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.
Кроме того, его обвиняли в пересылке с личного адреса электронной почты более тысячи страниц документов о его "ежедневной деятельности" жене и дочери.
В общей сложности обвинение насчитывало 18 пунктов: восемь о передаче секретной информации и десять о хранении такой информации.
Судебное слушание назначено на 26 июня.
Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, где резко раскритиковал Трампа. Администрация США подала иск, но не смогла остановить выход книги. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.
В августе 2025 года ФБР провела обыск в доме Болтона, после чего ему были предъявлены обвинения.
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