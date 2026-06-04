Экс-советник Трампа Болтон заключил сделку со следствием

Краткий пересказ от РИА ИИ Джон Болтон заключил сделку со следствием по делу о нарушении правил обращения с секретной информацией.

Он готов признать вину и выплатить штраф более двух миллионов долларов.

Судебное слушание назначено на 26 июня.

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заключил сделку со следствием и готов признать свою вину в деле о нарушении правил обращения с секретной информацией, а также выплатить более двух миллионов долларов штрафа, сообщает в четверг Бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заключил сделку со следствием и готов признать свою вину в деле о нарушении правил обращения с секретной информацией, а также выплатить более двух миллионов долларов штрафа, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на три информированных источника.

"Он намерен признать вину по одному пункту о незаконном хранении секретных документов в сфере национальной безопасности… Он также согласился заплатить штраф более двух миллионов долларов", - говорится в материале.

Признание вины по этому пункту означает, что его могут приговорить к сроку до пяти лет тюрьмы.

Болтону вменялось в вину то, что он хранил у себя дневниковые записи за год своей работы в Белом доме в первый президентский срок Трампа . Защита настаивала на том, что он ведет личные дневники уже 45 лет, записи не носили секретный характер и были доступны только ближайшим родственникам.

Кроме того, его обвиняли в пересылке с личного адреса электронной почты более тысячи страниц документов о его "ежедневной деятельности" жене и дочери.

В общей сложности обвинение насчитывало 18 пунктов: восемь о передаче секретной информации и десять о хранении такой информации.

Судебное слушание назначено на 26 июня.

Покинув команду Трампа, Болтон занял критическую позицию по отношению к нему. В 2020 году он опубликовал книгу, где резко раскритиковал Трампа. Администрация США подала иск, но не смогла остановить выход книги. В 2021 году администрация Джо Байдена отозвала этот иск.