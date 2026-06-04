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СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Ирана - РИА Новости, 04.06.2026
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09:59 04.06.2026
СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Ирана

CNN: США и Иран не могут договориться о компенсации ущерба от ударов

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Fotolia / kropic
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос компенсации урона от американских ударов является ключевым пунктом, по которому Вашингтон и Тегеран не могут прийти к соглашению.
  • Иран хочет получить компенсацию сразу после подписания соглашения с США.
  • Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не будет подписывать сделку, по которой Штаты сразу напрямую предоставят деньги Ирану.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Вопрос компенсации урона от американских ударов остался ключевым пунктом, по которому Вашингтон и Тегеран не могут прийти к соглашению в переговорах об урегулировании, утверждает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Одним из ключевых моментов, остающихся камнем преткновения в переговорах между США и Ираном, является денежная компенсация", - говорится в публикации.
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Как рассказал телеканалу неназванный чиновник, Иран донес до посредников, что страна хочет получить компенсацию, как только будет подписано соглашение с США, а не через какое-то время.
В то же время в Вашингтоне обеспокоены тем, что разморозка части средств Ирана на ранней стадии завершения конфликта может ослабить или упразднить "ключевой рычаг давления Вашингтона на Тегеран".
Более того, как утверждают источники телеканала, президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что не будет подписывать сделку, по которой Штаты сразу напрямую предоставят деньги Ирану.
"Также стороны обсуждали вопрос об инвестиционном фонде для Ирана, через который выделили бы миллиарды долларов на реконструкцию, как только Вашингтон и Тегеран достигнут окончательного соглашения", - пишет телеканал со ссылкой на источники.
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США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
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