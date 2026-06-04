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США отчитались о новых ударах по лодке "наркотеррористов" в Тихом океане - РИА Новости, 04.06.2026
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03:53 04.06.2026
США отчитались о новых ударах по лодке "наркотеррористов" в Тихом океане

Военные США отчитались о новых ударах по лодке "наркотеррористов" в Тихом океане

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США ударили по судну в восточной части Тихого океана, убиты двое мужчин.
  • Судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Военные США ударили по судну с якобы наркотеррористами в восточной части Тихого океана, убиты двое, сообщили в южном командовании ВС страны.
Как отмечается, судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков.
"В результате удара были убиты двое мужчин - наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали", - говорится в заявлении военных в соцсети Х.
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