США отчитались о новых ударах по лодке "наркотеррористов" в Тихом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США ударили по судну в восточной части Тихого океана, убиты двое мужчин.
- Судно следовало по известным маршрутам наркотрафика и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Военные США ударили по судну с якобы наркотеррористами в восточной части Тихого океана, убиты двое, сообщили в южном командовании ВС страны.
Как отмечается, судно якобы следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по перевозке наркотиков.