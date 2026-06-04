"Кинжал в американских руках" не может определиться с отношением к России

В воскресенье стартуют японо-южнокорейские учения — ВМС двух стран не проводили их с 2018 года. И хотя у них статус "поисково-спасательных", просто так на Дальнем Востоке ничего не происходит, тем более на фоне повышенной общемировой турбулентности.

У двух восточных соседей России — Японии и Южной Кореи — очень непростые отношения: сказывается и колониальное прошлое (когда корейцев насильно японизировали), и национальная гордость (каждая считает себя самой древней и настоящей). Но есть то, что их объединяет, — и это не только соседство с Россией и Китаем, но и зависимость от США. Причем зависимость самая что ни на есть серьезная — военно-геополитическая. Проще говоря, обе страны сидят под американским военным зонтиком, хотя, с точки зрения самих американцев, это не зонтик, а копье.

И это не русская или китайская пропаганда, а признание самих американцев. На днях командующий контингентом в Южной Корее генерал Ксавье Брансон назвал эту страну "кинжалом в сердце Азии", направленным в сторону Китая. Мало того что это вызвало резкий протест Пекина (вроде как только договорились о мирном соперничестве с Трампом — понятно, что лишь на публику, но все же) — и в Сеуле были в шоке. Власти официально высказали свое недовольство американцам: нельзя же так откровенно говорить о том, что есть на самом деле (понятно, что последнюю фразу корейцы так и не смогли произнести). Генерал оправдывался: я, мол, просто описал стратегическую обстановку в регионе, в которой действуют американские войска. Ну да, так и есть (и точно таким же американским кинжалом можно назвать Японию), но ведь это не богом данная, а выстроенная американцами обстановка, на сохранение которой они тратят большие силы и средства.

Последних, впрочем, они все больше требуют от своих союзников, которых теперь все чаще называют партнерами, — особенно от Южной Кореи и Японии. На днях военный министр Хегсет специально подчеркнул, что Америке нужны партнеры, а не протектораты, и похвалил японцев с южнокорейцами за понимание и вклад в общее дело. Еще бы, только японский военный бюджет увеличивается почти на десять процентов. И это, естественно, вызывает озабоченность в Пекине, особенно после того как в ноябре прошлого года японский премьер Такаити назвала гипотетическую военную операцию материкового Китая против Тайваня экзистенциальной угрозой для своей страны, на которую может быть дан военный ответ. После этих высказываний китайско-японские отношения, и так находившиеся в кризисе, ухудшились еще больше, но зато в Токио могли утешаться статусом любимого партнера Трампа. У южнокорейского президента не было таких комплиментов от хозяина Белого дома, но в Сеуле рассчитывали на то, что всему свое время.

Но когда американцы напали на Иран, в Токио и Сеуле поняли, что американцев не волнуют их проблемы: перекрытие Ормузского пролива ударило по поставкам нефти и газа в Японию и Корею. Ну ведь американцы скоро разберутся с Ираном и все восстановится? Ничего подобного: пролив все еще закрыт — и японцам с корейцами приходится платить за поставки энергоресурсов сильно больше, чем до войны. А резко повышать военные расходы тому же Токио все равно придется — это ведь делается не по американской указке, а по собственной инициативе.

Точно так же как и выделение 14 миллионов долларов на военные поставки для Украины в рамках натовских программ — конечно, только на нелетальное оборудование, не подумайте ничего плохого. Когда главу японского МИД спросили о том, почему об этом было объявлено сразу же после визита японской делегации в Москву, Тосимицу Мотэги заявил, что это случайное совпадение. И вообще, Япония всегда была открыта к контактам с Россией, диалог между странами важен. Понятно, что это стандартная дипломатическая формулировка, ни к чему не обязывающая, но японская делегация действительно приезжала в Москву в конце мая, и на это обратила внимание японская пресса.

Представители Минэкономики и МИД якобы обсуждали только вопросы сохранности японских инвестиций в России — особенно нефтегазовых проектов на Сахалине, но в японской прессе высказывались подозрения, что эмиссары из Токио могли прощупывать почву для возвращения японского бизнеса в нашу страну после окончания войны и снятия санкций. Публично в Токио все отрицают — мол, мы стоим единым фронтом с "Большой семеркой", но в реальности, конечно, крепко задумываются о будущем.

Потому что Америка играет с Китаем — и это тут же аукается в Токио. США ведут свою игру по Украине с Россией — и это тоже заставляет задуматься японцев. Пока Япония удерживалась от военных поставок Украине (ограничиваясь деньгами), но вот уже и "нелетальное оборудование" через НАТО пошло, и первые японские военные представители скоро появятся при миссии Североатлантического альянса по Украине (в немецком Висбадене). То есть координация с НАТО усиливается и при этом продолжаются разговоры о готовности к диалогу с нашей страной. Пустые фразы?

Не совсем. Все-таки в Токио, не решаясь противоречить общей западной линии, хотят сохранить возможность быстрого восстановления отношений — тогда, когда это станет возможным. Россия хотя официально и считает Японию недружественной страной (как и Южную Корею), но все же не ставит ее совсем уж на одну доску с остальными странами единого Запада, предлагая восстановить диалог. Но посещавший в прошлом месяце Токио спецпредставитель президента России Михаил Швыдкой предупредил японцев, что если они действительно хотят возобновить диалог по тем же экономическим вопросам, то лучше начинать это делать прямо сейчас, потому что, если ждать до тех пор, пока они будут готовы, будет уже поздно — из-за количества желающих вернуться к торговле с Россией. Понятно, что это требует от Токио политической воли — и тут мяч однозначно на японской стороне.