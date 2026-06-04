Краткий пересказ от РИА ИИ Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области.

Корректировка огня велась в режиме реального времени расчетами БПЛА.

КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" за один боевой выход уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Пепел".

"Ночью, получив приказ, экипаж ТОС-1 А вывел боевую машину на позиции и произвел пристрелочный выстрел. После корректировок от операторов беспилотников группировки "Север" были нанесены точные удары, уничтожившие скопление живой силы противника и укрепленный пункт ВСУ ", – сказал собеседник агентства.

По его словам, корректировка велась в режиме реального времени расчетами БПЛА, которые подтвердили попадание в цель пристрелочного снаряда, после чего экипаж выполнил залп.