Экипаж "Солнцепека" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области.
- Корректировка огня велась в режиме реального времени расчетами БПЛА.
КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" за один боевой выход уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Пепел".
"Ночью, получив приказ, экипаж ТОС-1А вывел боевую машину на позиции и произвел пристрелочный выстрел. После корректировок от операторов беспилотников группировки "Север" были нанесены точные удары, уничтожившие скопление живой силы противника и укрепленный пункт ВСУ", – сказал собеседник агентства.
По его словам, корректировка велась в режиме реального времени расчетами БПЛА, которые подтвердили попадание в цель пристрелочного снаряда, после чего экипаж выполнил залп.
"Противник был уничтожен, а экипаж покинул огневую позицию, чтобы избежать обнаружения и сохранить боевую машину", – добавил он.