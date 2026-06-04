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Экипаж "Солнцепека" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Экипаж "Солнцепека" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Сумской области

РИА Новости: "Солнцепек" уничтожил укрепленный пункт ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области.
  • Корректировка огня велась в режиме реального времени расчетами БПЛА.
КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" за один боевой выход уничтожил укрепленный пункт ВСУ и скопление живой силы противника в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Пепел".
"Ночью, получив приказ, экипаж ТОС-1А вывел боевую машину на позиции и произвел пристрелочный выстрел. После корректировок от операторов беспилотников группировки "Север" были нанесены точные удары, уничтожившие скопление живой силы противника и укрепленный пункт ВСУ", – сказал собеседник агентства.
По его словам, корректировка велась в режиме реального времени расчетами БПЛА, которые подтвердили попадание в цель пристрелочного снаряда, после чего экипаж выполнил залп.
"Противник был уничтожен, а экипаж покинул огневую позицию, чтобы избежать обнаружения и сохранить боевую машину", – добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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