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Боец "Севера" заявил об уничтожении в мае 110 Starlink ВСУ - РИА Новости, 04.06.2026
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Боец "Севера" заявил об уничтожении в мае 110 Starlink ВСУ

РИА Новости: бойцы "Севера" заявили об уничтожении в мае 110 Starlink ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае на харьковском направлении было уничтожено свыше 110 станций Starlink.
  • Уничтожение станций Starlink позволило нарушить интернет-соединение и связь подразделений с пунктами управления.
  • Поражение целей наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боевыми частями.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Свыше 110 станций Starlink было уничтожено в мае на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
"В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 110 станций Starlink в мае. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет соединение и нарушить связь с пунктами управления", - рассказал военный.
Он отметил, что из-за недостаточной маскировки оборудование обнаруживалось как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Собеседник агентства уточнил, что после определения координат данные передавались на командный пункт, а затем - ударным расчетам. Поражение целей наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боевыми частями.
Как заявил "Карта", уничтожение спутниковых систем позволило нарушить интернет-соединение и связь подразделений с пунктами управления на отдельных участках линии соприкосновения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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