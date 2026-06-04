Боец "Севера" заявил об уничтожении в мае 110 Starlink ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае на харьковском направлении было уничтожено свыше 110 станций Starlink.

Уничтожение станций Starlink позволило нарушить интернет-соединение и связь подразделений с пунктами управления.

Поражение целей наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боевыми частями.

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Свыше 110 станций Starlink было уничтожено в мае на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

"В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 110 станций Starlink в мае. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет соединение и нарушить связь с пунктами управления", - рассказал военный.

Он отметил, что из-за недостаточной маскировки оборудование обнаруживалось как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Собеседник агентства уточнил, что после определения координат данные передавались на командный пункт, а затем - ударным расчетам. Поражение целей наносилось FPV-дронами и коптерами со сбрасываемыми боевыми частями.