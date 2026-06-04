Боец ВС России 2,5 месяца провел на передовой позиции у Новопавловки

Краткий пересказ от РИА ИИ Командир штурмового взвода Владимир Штульберг два с половиной месяца находился на передовой позиции на днепропетровском направлении, помогая российским бойцам зайти в окрестности Новопавловки.

Штульберг координировал действия групп, оказывал первую медицинскую помощь раненым и обеспечивал радиосвязь с подразделением.

Командир получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона противника, но продолжил управление группами после смены точки дислокации.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Командир штурмового взвода Владимир Штульберг два с половиной месяца сидел на передовой позиции на подходе к Новопавловке на днепропетровском направлении и помогал российским бойцам зайти в окрестности населенного пункта, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащий штурмового подразделения 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в течение двух месяцев находился на передовой точке на линии боевого соприкосновения. Его задачей была организация захода российских штурмовиков на позиции противника на днепропетровском направлении в окрестностях населенного пункта Новопавловка", - говорится в сообщении.

Штульберг находился в замаскированном блиндаже, принимал личный состав, указывал безопасные маршруты дальнейшего движения, места укрытия для накопления перед штурмом лесополос и окраин поселка, а также координировал выход групп после выполнения задач. Кроме того, через него поддерживалась постоянная радиосвязь с бойцами подразделения.

Раненым военнослужащим на точке командира оказывалась первая медицинская помощь. Кроме того, там бойцы изготавливали временные приспособления из подручных средств. Как рассказал Штульберг, одному военнослужащему, повредившему пальцы ноги, изготовили поддерживающую обувь из пятки от берца.

Один из бойцов, которого командир взвода выводил с передовой, получил тяжелое обморожение после падения в ледяную воду на морозе в результате взрыва гранаты. Бойцу была оказана медицинская помощь, он был благополучно эвакуирован в госпиталь и после лечения вернулся в строй. Сам Штульберг получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона противника, после чего сменил точку дислокации и продолжал управление группами.

Как рассказал Штульберг, он сидел в пяти километрах от Новопавловки с западной стороны населенного пункта. Это была вторая его подобная точка - первую ВСУ разбомбили и закидали FPV-дронами, в том числе с отравляющим газом. На второй позиции, как рассказал боец, он продержался 2,5 месяца.