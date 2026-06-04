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Три крупных банка расширяют сотрудничество с Оренбуржьем, сообщил Солнцев - РИА Новости, 04.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
23:53 04.06.2026
Три крупных банка расширяют сотрудничество с Оренбуржьем, сообщил Солнцев

Солнцев на полях ПМЭФ подписал соглашения о сотрудничестве с ВТБ и Альфа-банком

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на полях Петербургского международного экономического форума подписал соглашения о сотрудничестве с ВТБ и Альфа-банком, провел рабочую встречу с представителями Сбербанка, сообщает пресс-служба правительства региона на платформе "Макс".
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"В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Оренбургской области и банк ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи поставили губернатор Евгений Солнцев и заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников", - сообщает пресс-служба.
Соглашение предусматривает совместные инвестиционные программы, поддержку инноваций, техническое перевооружение и модернизацию предприятий, кредитование малого и среднего бизнеса. В области уже реализуются проекты при поддержке ВТБ. Так, банк первым начал проект "Карта оренбуржца" и является лидером по эмиссии – выпущено почти 80 тысяч карт, отметили в пресс-службе.
Также губернатор провел встречу с председателем совета директоров, президентом Альфа-банка Олегом Сысуевым.
"Стороны подписали соглашение, направленное на укрепление экономики и промышленности региона. Основные направления: кредитование МСП, поддержка государственно-частных проектов, развитие банковской инфраструктуры, сопровождение госзакупок, участие в льготной ипотеке", - сказано в сообщении.
Кроме того, в рамках форума состоялась рабочая встреча губернатора с представителями Сбербанка – председателем Поволжского банка ПАО "Сбербанк" Наталией Цайтлер и руководителем Центра ГЧП Анной Багинской. Ключевой темой стало финансирование строительства мусороперерабатывающего комплекса в Оренбургской области. В рамках переговоров стороны обсудили детали по финансированию проекта.
"Оренбургская область использует все инструменты для укрепления экономики и реализации инфраструктурных проектов. Новые соглашения и достигнутые договоренности открывают дополнительные возможности для финансирования и модернизации", – прокомментировал Солнцев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
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