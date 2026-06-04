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Врач рассказала, что нужно есть при тяге к сладкому - РИА Новости, 04.06.2026
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05:45 04.06.2026 (обновлено: 15:07 04.06.2026)
Врач рассказала, что нужно есть при тяге к сладкому

РИА Новости: при тяге к сладкому нужно есть рыбу, овощи и злаки

© РИА Новости / Александр ГальперинОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Овощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тяга к сладкому или мучному может быть связана с пищевой привычкой, скачками сахара в крови или недостатком определенных веществ в организме.
  • Нехватку магния, которая может проявляться в виде навязчивых мыслей о шоколаде, можно восполнить с помощью семян кунжута, чиа, орехов.
  • Для стабилизации уровня глюкозы при резких скачках сахара в крови врач рекомендует добавить в рацион продукты, содержащие омега-3, — например, жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи, оливковое масло.
МУРМАНСК, 4 июн — РИА Новости. Тягой к сладкому или мучному организм сообщает о дискомфорте и сбоях, однако многие продукты, даже рыба, овощи или злаки, с успехом заменят конфеты, шоколад или сладкую газировку, а иногда достаточно выпить воды или подышать, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Мы привыкли думать: тянет на сладкое — мозгу не хватает глюкозы. На самом деле это чаще всего просто пищевая привычка и скачки сахара в крови. Но организм действительно может посылать нам сигналы", — объяснила врач.
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По ее словам, навязчивые мысли о шоколаде могут свидетельствовать о нехватке магния. В этом случае кондитерское изделие можно заменить семенами кунжута, чиа, орехами, а уж если очень хочется именно шоколада, можно съесть пару кусочков горького.
Если хочется булочек, печенья или макарон, это может указывать на проблемы с микробиотой кишечника и скачки сахара. Поддержать рацион можно с помощью овощей, ягод, злаков.
"Если беспокоят резкие скачки сахара в крови и организм особенно остро реагирует на сладкое, помочь стабилизировать уровень глюкозы могут омега-3 жирные кислоты (они снижают воспаление и повышают чувствительность к инсулину). Добавьте в рацион жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи, оливковое масло", — советует специалист.
Однако если просто хочется "чего-то сладкого", можно попробовать здоровую замену, которая реально работает: если заморозить виноград, банан или кусочки манго, по консистенции будет похоже на натуральный сорбет. Конфеты ручной работы получатся, если положить внутрь финика грецкий орех или миндаль, обвалять в кокосовой стружке и какао. Иногда мозгу просто нужен яркий вкус, а не калории — подойдут морсы без сахара или вода с лимоном и мятой.
"Тяга к сладкому уйдет, если потерпеть 15-20 минут и выпить стакан воды, подышать (на четыре счета вдох, на семь — задержка дыхания, на восемь — медленный выдох). Это называется "переждать импульс". За это время уровень сахара выравнивается — и ложный голод отступает", — делится нутрициолог собственным советом.
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