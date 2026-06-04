Врач рассказала, что нужно есть при тяге к сладкому

Краткий пересказ от РИА ИИ Тяга к сладкому или мучному может быть связана с пищевой привычкой, скачками сахара в крови или недостатком определенных веществ в организме.

Нехватку магния, которая может проявляться в виде навязчивых мыслей о шоколаде, можно восполнить с помощью семян кунжута, чиа, орехов.

Для стабилизации уровня глюкозы при резких скачках сахара в крови врач рекомендует добавить в рацион продукты, содержащие омега-3, — например, жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи, оливковое масло.

МУРМАНСК, 4 июн — РИА Новости. Тягой к сладкому или мучному организм сообщает о дискомфорте и сбоях, однако многие продукты, даже рыба, овощи или злаки, с успехом заменят конфеты, шоколад или сладкую газировку, а иногда достаточно выпить воды или подышать, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

"Мы привыкли думать: тянет на сладкое — мозгу не хватает глюкозы. На самом деле это чаще всего просто пищевая привычка и скачки сахара в крови. Но организм действительно может посылать нам сигналы", — объяснила врач.

По ее словам, навязчивые мысли о шоколаде могут свидетельствовать о нехватке магния. В этом случае кондитерское изделие можно заменить семенами кунжута, чиа, орехами, а уж если очень хочется именно шоколада, можно съесть пару кусочков горького.

Если хочется булочек, печенья или макарон, это может указывать на проблемы с микробиотой кишечника и скачки сахара. Поддержать рацион можно с помощью овощей, ягод, злаков.

"Если беспокоят резкие скачки сахара в крови и организм особенно остро реагирует на сладкое, помочь стабилизировать уровень глюкозы могут омега-3 — жирные кислоты (они снижают воспаление и повышают чувствительность к инсулину). Добавьте в рацион жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи, оливковое масло", — советует специалист.

Однако если просто хочется "чего-то сладкого", можно попробовать здоровую замену, которая реально работает: если заморозить виноград, банан или кусочки манго, по консистенции будет похоже на натуральный сорбет. Конфеты ручной работы получатся, если положить внутрь финика грецкий орех или миндаль, обвалять в кокосовой стружке и какао. Иногда мозгу просто нужен яркий вкус, а не калории — подойдут морсы без сахара или вода с лимоном и мятой.