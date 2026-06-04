Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что создание объединенного пенсионного фонда с госконтролем поможет повысить доходность накоплений для «молчунов».

ВЭБ совместно с правительством разрабатывает законопроект для создания такого фонда.

Средства в фонде могут использоваться как основа для долгосрочных сбережений, а также их можно будет наследовать и снимать в случае особых жизненных ситуаций.

С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Создание объединенного пенсионного фонда с госконтролем поможет повысить доходность накоплений для "молчунов" и даже даст возможность эти деньги наследовать, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

Игорь Шувалов. ВЭБ совместно с правительством разрабатывает законопроект для создания объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем госорганизаций, сообщил накануне председатель ВЭБ. РФ

"Это требует законодательных решений, чтобы средства, которые сегодня есть в фонде, в том числе и "молчунов" могли бы для людей использоваться по-другому", - ответил Силуанов на вопрос, в каком году может появиться объединенный пенсионный фонд и какие средства туда могут быть зачислены.

В первую очередь, на эти средства можно больше получать доходности, больше и лучше ими управлять, а также эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений, отметил Силуанов.

"Сегодня "молчуны" не знают, что у них есть деньги, которые ранее были отчислены как пенсионные накопления, которые сегодня находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом", - сказал министр.

"А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги могли наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае дать больше возможностей управлять этими деньгами", - пояснил Силуанов.