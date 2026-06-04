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НПФ поможет повысить доходность пенсионных накоплений, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.06.2026
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13:11 04.06.2026 (обновлено: 14:23 04.06.2026)
НПФ поможет повысить доходность пенсионных накоплений, заявил Силуанов

Силуанов подтвердил планы направить деньги молчунов в долгосрочные сбережения

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что создание объединенного пенсионного фонда с госконтролем поможет повысить доходность накоплений для «молчунов».
  • ВЭБ совместно с правительством разрабатывает законопроект для создания такого фонда.
  • Средства в фонде могут использоваться как основа для долгосрочных сбережений, а также их можно будет наследовать и снимать в случае особых жизненных ситуаций.
С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Создание объединенного пенсионного фонда с госконтролем поможет повысить доходность накоплений для "молчунов" и даже даст возможность эти деньги наследовать, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
ВЭБ совместно с правительством разрабатывает законопроект для создания объединенного пенсионного фонда, который будет находиться под контролем госорганизаций, сообщил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
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"Это требует законодательных решений, чтобы средства, которые сегодня есть в фонде, в том числе и "молчунов" могли бы для людей использоваться по-другому", - ответил Силуанов на вопрос, в каком году может появиться объединенный пенсионный фонд и какие средства туда могут быть зачислены.
В первую очередь, на эти средства можно больше получать доходности, больше и лучше ими управлять, а также эти средства могли бы использоваться как основа для долгосрочных сбережений, отметил Силуанов.
"Сегодня "молчуны" не знают, что у них есть деньги, которые ранее были отчислены как пенсионные накопления, которые сегодня находятся в Соцфонде и управляются ВЭБом", - сказал министр.
"А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги могли наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае дать больше возможностей управлять этими деньгами", - пояснил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
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ЭкономикаРоссияИгорь ШуваловАнтон Силуанов
 
 
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