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Шуваев оценил ситуацию в Шебекинском округе Белгородской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
19:26 04.06.2026
Шуваев оценил ситуацию в Шебекинском округе Белгородской области

В Шебекинском округе Белгородской области восстанавливают поврежденные дома

© Фото : Правительство Белгородской областиВрио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Правительство Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ситуация в Шебекинском округе Белгородской области сложная, но контролируемая, постепенно идет восстановление поврежденных в ходе обстрелов ВСУ домов, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он провел совещание по восстановлению Шебекинского округа, о ситуации доложили главы профильных министерств и муниципалитетов.
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По данным регионального правительства, с начала СВО в Шебекинском округе было повреждено порядка 19 тысяч объектов. Уже восстановлено более 16,5 тысячи домов и квартир. В работе остается еще более 2,3 тысячи домовладений.
"Ситуация сложная, но контролируемая. Подрядчики работают без выходных там, где позволяет оперативная обстановка. Вместе с федеральным центром будем искать дополнительные механизмы, чтобы помочь людям с восстановлением и дать подрядчикам возможность держать темп. Никого не бросим. Работы по восстановлению держу на личном контроле", - подчеркнул Шуваев.
 
Белгородская областьБелгородская областьАлександр Шуваев
 
 
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