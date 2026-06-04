Шуваев оценил ситуацию в Шебекинском округе Белгородской области

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ситуация в Шебекинском округе Белгородской области сложная, но контролируемая, постепенно идет восстановление поврежденных в ходе обстрелов ВСУ домов, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он провел совещание по восстановлению Шебекинского округа, о ситуации доложили главы профильных министерств и муниципалитетов.

По данным регионального правительства, с начала СВО в Шебекинском округе было повреждено порядка 19 тысяч объектов. Уже восстановлено более 16,5 тысячи домов и квартир. В работе остается еще более 2,3 тысячи домовладений.