Шуваев оценил ситуацию в Шебекинском округе Белгородской области

БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ситуация в Шебекинском округе Белгородской области сложная, но контролируемая, постепенно идет восстановление поврежденных в ходе обстрелов ВСУ домов, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Он провел совещание по восстановлению Шебекинского округа, о ситуации доложили главы профильных министерств и муниципалитетов.
По данным регионального правительства, с начала СВО в Шебекинском округе было повреждено порядка 19 тысяч объектов. Уже восстановлено более 16,5 тысячи домов и квартир. В работе остается еще более 2,3 тысячи домовладений.
"Ситуация сложная, но контролируемая. Подрядчики работают без выходных там, где позволяет оперативная обстановка. Вместе с федеральным центром будем искать дополнительные механизмы, чтобы помочь людям с восстановлением и дать подрядчикам возможность держать темп. Никого не бросим. Работы по восстановлению держу на личном контроле", - подчеркнул Шуваев.