В Индонезии предупредили о возможном подорожании шоколада

Краткий пересказ от РИА ИИ Рост цен на какао-бобы может привести к подорожанию шоколада и кондитерских изделий в мире.

Увеличение экспортных цен на какао связано с сокращением предложения и ростом расходов на перевозку, страхование и топливо после закрытия Ормузского пролива.

Базовая экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,53% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3511 долларов за тонну.

ДЖАКАРТА, 4 июн — РИА Новости. Рост цен на какао-бобы на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива может привести к подорожанию шоколада и кондитерских изделий в мире, заявил РИА Новости индонезийский экономист из Центра экономических и правовых исследований (CELIOS) Виллиус Прадойоно.

“Если рост цен на какао сохранится в течение нескольких месяцев, это неизбежно скажется на стоимости шоколада и другой кондитерской продукции на мировых рынках”, — сообщил Прадойоно.

По его словам, увеличение экспортных цен на какао связано не только с сокращением предложения со стороны крупных производителей, но и с ростом расходов на перевозку, страхование и топливо после закрытия Ормузского пролива

Эксперт отметил, что производители могут столкнуться с удорожанием импортного сырья, поскольку какао остается одним из ключевых компонентов шоколадной продукции.

“Какао является глобальным товаром, поэтому любые перебои в поставках или рост транспортных расходов довольно быстро отражаются на конечной цене для производителей и потребителей”, — подчеркнул собеседник агентства.

Министерство торговли Индонезии сообщило, что базовая экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,53% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3511 долларов за тонну. Представитель ведомства Томми Андана в беседе с журналистами связал подорожание с закрытием Ормузского пролива, которое привело к росту затрат на логистику, страхование и топливо.