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В Индонезии предупредили о возможном подорожании шоколада - РИА Новости, 04.06.2026
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01:34 04.06.2026
В Индонезии предупредили о возможном подорожании шоколада

В Индонезии предупредили о возможном подорожании шоколада из-за кризиса в Ормузе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рост цен на какао-бобы может привести к подорожанию шоколада и кондитерских изделий в мире.
  • Увеличение экспортных цен на какао связано с сокращением предложения и ростом расходов на перевозку, страхование и топливо после закрытия Ормузского пролива.
  • Базовая экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,53% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3511 долларов за тонну.
ДЖАКАРТА, 4 июн — РИА Новости. Рост цен на какао-бобы на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива может привести к подорожанию шоколада и кондитерских изделий в мире, заявил РИА Новости индонезийский экономист из Центра экономических и правовых исследований (CELIOS) Виллиус Прадойоно.
“Если рост цен на какао сохранится в течение нескольких месяцев, это неизбежно скажется на стоимости шоколада и другой кондитерской продукции на мировых рынках”, — сообщил Прадойоно.
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По его словам, увеличение экспортных цен на какао связано не только с сокращением предложения со стороны крупных производителей, но и с ростом расходов на перевозку, страхование и топливо после закрытия Ормузского пролива.
Эксперт отметил, что производители могут столкнуться с удорожанием импортного сырья, поскольку какао остается одним из ключевых компонентов шоколадной продукции.
“Какао является глобальным товаром, поэтому любые перебои в поставках или рост транспортных расходов довольно быстро отражаются на конечной цене для производителей и потребителей”, — подчеркнул собеседник агентства.
Министерство торговли Индонезии сообщило, что базовая экспортная цена на какао-бобы в июне вырастет на 18,53% по сравнению с предыдущим периодом и составит 3511 долларов за тонну. Представитель ведомства Томми Андана в беседе с журналистами связал подорожание с закрытием Ормузского пролива, которое привело к росту затрат на логистику, страхование и топливо.
По данным министерства сельского хозяйства Индонезии, в 2024 году страна экспортировала около 348 тысяч тонн какао-бобов на сумму 2,65 миллиарда долларов. Индонезия входит в число крупнейших производителей какао в Азии.
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