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Современные зоны придорожного сервиса создадут в Ярославской области - РИА Новости, 04.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:57 04.06.2026

Современные зоны придорожного сервиса создадут в Ярославской области

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Ряд инвесторов на площадке ПМЭФ подтвердил намерения создать в Ярославской области современные зоны придорожного сервиса, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Компании "Корфу Групп", "Красный маяк" и "ТриА Девелопмент" на площадке Петербургского международного экономического форума подтвердили намерения создать в Ярославской области современные зоны придорожного сервиса. Общий объем инвестиций составит более 1,1 миллиарда рублей", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
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Губернатор подчеркнул, что сегодня качество инфраструктуры напрямую определяет уровень комфорта и безопасности в поездках. Наличие современного придорожного сервиса с точками питания, фондом для отдыха, парковками, заправками, детскими площадками становится одним из ключевых факторов выбора маршрута, добавил он.
"При этом открытие многофункциональных комплексов не только обеспечивает рост туристической привлекательности территорий, но и способствует повышению безопасности движения, созданию новых рабочих мест и дополнительных возможностей для местных производителей. Это новые возможности для социально-экономического развития населенных пунктов и всего региона", - сказал Евраев.
По его словам, компания "Корфу Групп" построит в Ростовском и Первомайском округах современные придорожные комплексы. В их состав войдут мотели, кафе, магазины, автостанции и комфортные зоны отдыха для путешественников.
Компания "Красный маяк" реализует масштабный проект в селе Львы Ростовского округа. До 2028 года там появятся фирменный магазин с собственной пекарней, кафе с традиционной ярославской кухней, торговые ряды, зоны отдыха. Еще один инвестор – компания "ТриА Девелопмент" – построит два современных дорожных отеля на ключевых транспортных магистралях региона.
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