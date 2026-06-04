Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Вулин заявил, что сербы не хотят быть частью антироссийской истерии.
- По словам Вулина, русофобия в Европе является глупостью и большим преступлением.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сербы абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии, русофобия в Европе является глупостью и большим преступлением, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
"Мое личное мнение, и думаю, что и мнение большинства сербов, что они абсолютно не хотят быть частью антироссийской истерии. Перед большим конфликтом, мировой войной, всегда есть некая истерия и фобия. Перед Первой мировой войной это была сербофобия, сейчас - русофобия", - сказал Вулин и уточнил, что не является представителем исполнительной власти и не может говорить от имени сербского правительства или руководства страны.
По его словам, сейчас все разрешено делать против россиян, а сербы - единственная нация в Европе, которая понимает, "как это глупо и какое это большое преступление".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.