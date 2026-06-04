Краткий пересказ от РИА ИИ
- Палата представителей США поддержала вынесение на рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ.
- За рассмотрение инициативы высказалось 218 законодателей, в то время как 204 проголосовали против.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Палата представителей США поддержала вынесение на рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ, следует из трансляции на канале C-SPAN.
За рассмотрение инициативы высказалось 218 законодателей, в то время как 204 проголосовали против.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.