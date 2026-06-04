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Палата представителей рассмотрит проект о санкциях против России - РИА Новости, 04.06.2026
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01:00 04.06.2026
Палата представителей рассмотрит проект о санкциях против России

Палата представителей одобрила рассмотрение проекта о санкциях против России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Палата представителей США поддержала вынесение на рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ.
  • За рассмотрение инициативы высказалось 218 законодателей, в то время как 204 проголосовали против.
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Палата представителей США поддержала вынесение на рассмотрение законопроекта о помощи Украине и санкциях против РФ, следует из трансляции на канале C-SPAN.
За рассмотрение инициативы высказалось 218 законодателей, в то время как 204 проголосовали против.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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