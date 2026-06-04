Американские и британские самолеты-разведчики заметили у границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку вдоль границ России, следуя из Норвегии через Финляндию и Эстонию, в настоящий момент летит над Латвией.
- Американский самолет Bombardier Artemis II ведет разведку, вылетев из Румынии и пролетев над территорией Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
- Британские и американские самолеты регулярно осуществляют разведывательные полеты вдоль российской границы.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 и американский Bombardier Artemis II ведут разведку вдоль границ России, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Британские и американские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма, со стороны Финляндии и прибалтийских стран.