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Американские и британские самолеты-разведчики заметили у границ России - РИА Новости, 04.06.2026
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15:33 04.06.2026
Американские и британские самолеты-разведчики заметили у границ России

РИА Новости: самолеты Великобритании и США ведут разведку вдоль границ РФ

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 ведет разведку вдоль границ России, следуя из Норвегии через Финляндию и Эстонию, в настоящий момент летит над Латвией.
  • Американский самолет Bombardier Artemis II ведет разведку, вылетев из Румынии и пролетев над территорией Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
  • Британские и американские самолеты регулярно осуществляют разведывательные полеты вдоль российской границы.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1 и американский Bombardier Artemis II ведут разведку вдоль границ России, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Британский борт вылетел с военной авиабазы в норвежском Харстаде, проследовал в воздушное пространство Финляндии, приблизился к территории России и развернулся в южную сторону в районе Мурманска. Затем самолет прижался к российско-финской границе и полетел на юг четко вдоль нее.
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Следуя рядом с границей России, Poseidon пересек воздушное пространство Финляндии и Эстонии, в настоящий момент он летит над Латвией.
Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier Artemis II вылетел из Румынии, где он базируется на постоянной основе. Борт пересек территорию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а затем начал летать по траектории петли параллельно границе РФ между двумя последними странами.
Британские и американские самолеты регулярно ведут разведывательные полеты вдоль российской границы, в том числе над Черным морем в районе Крыма, со стороны Финляндии и прибалтийских стран.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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