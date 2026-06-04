Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление генсека НАТО Марка Рютте о решимости защищать альянс и Украину от угрозы со стороны России.
- В комментариях пользователи выражают недовольство политикой НАТО и критикуют руководство альянса.
- Некоторые пользователи считают, что НАТО подорвала свой авторитет и должна быть распущена.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление генсека НАТО Марка Рютте о решимости защищать альянс и Украину от угрозы со стороны России.
"Шут! Вы некомпетентны и невежественны для занимаемой вами должности, позор вам! Продолжать поддерживать коррумпированного украинского клоуна — это стремиться к полному уничтожению Украины. Клоун должен уйти со сцены, иначе конфликт не закончится", — высказался @Giusepp11055824.
"Хватит нести чушь… Вы — настоящее зло. Путин до сил пор проявлял невероятное терпение", — напомнил @Brigante1959.
"Украина не входит в НАТО. Ваша цель – смена власти в России. Альянс нужно распустить. Я молю об этом Бога каждый день", — подчеркнул @MikeManWorld.
"НАТО полностью подорвала свой авторитет", — резюмировал @josiedoherty68.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.