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"Скатертью дорога!" Заявление Рютте о России вызвало возмущение на Западе - РИА Новости, 04.06.2026
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12:36 04.06.2026

"Скатертью дорога!" Заявление Рютте о России вызвало возмущение на Западе

© REUTERS / Thomas PeterГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление генсека НАТО Марка Рютте о решимости защищать альянс и Украину от угрозы со стороны России.
  • В комментариях пользователи выражают недовольство политикой НАТО и критикуют руководство альянса.
  • Некоторые пользователи считают, что НАТО подорвала свой авторитет и должна быть распущена.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление генсека НАТО Марка Рютте о решимости защищать альянс и Украину от угрозы со стороны России.
"Вы все просто хотите Третьей мировой войны. Я очень надеюсь, что Трамп выведет США из НАТО. Если это произойдет и альянс распадется, я скажу: "Скатертью дорога!" Уверен, мир тоже так подумает", — написал @cjrcmeier.
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"Шут! Вы некомпетентны и невежественны для занимаемой вами должности, позор вам! Продолжать поддерживать коррумпированного украинского клоуна — это стремиться к полному уничтожению Украины. Клоун должен уйти со сцены, иначе конфликт не закончится", — высказался @Giusepp11055824.
"Великобритания, Франция и Германия напрямую контролируют украинские войска, а вы жалуетесь на Россию? Вы не хотите мира, вы хотите войны", — отметил @stamenski1.
"Хватит нести чушь… Вы — настоящее зло. Путин до сил пор проявлял невероятное терпение", — напомнил @Brigante1959.
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"Украина не входит в НАТО. Ваша цель – смена власти в России. Альянс нужно распустить. Я молю об этом Бога каждый день", — подчеркнул @MikeManWorld.
"НАТО полностью подорвала свой авторитет", — резюмировал @josiedoherty68.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровМарк РюттеНАТО
 
 
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