МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, не дал тому ответить на вопрос журналистки о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

Рютте прибыл в украинскую столицу в среду для участия в заседании Североатлантического совета блока на уровне постпредов и встречи в рамках Совета НАТО-Украина.

Газета New York Times сообщала, что ракеты для ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.