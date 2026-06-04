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"Больше не приоритет". Слова Рубио о конфликте на Украине поразили Запад - РИА Новости, 04.06.2026
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09:41 04.06.2026
"Больше не приоритет". Слова Рубио о конфликте на Украине поразили Запад

Мема: США могут надавить на Зеленского ради завершения украинского конфликта

© REUTERS / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии «Альянс свободы», заявил, что США могут усилить давление на Владимира Зеленского, если конфликт на Украине будет влиять на их интересы.
  • По мнению Мемы, Вашингтон несет ответственность за происходящее на Украине и должен участвовать в урегулировании конфликта.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США могут надавить на Владимира Зеленского ради завершения конфликта на Украине, если он будет влиять на их интересы, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Рубио обеспокоен, что в украинском конфликте есть вероятность реальной эскалации. Дело в том, что боевые действия на Украине больше не приоритете для администрация Трампа. <…> Только тогда, когда будут затронуты интересы США, мы, возможно, увидим усиление давления со стороны Штатов на Зеленского с целью положить конец этой войне", — написал он в соцсети X.

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По мнению Мемы, именно Вашингтон несет ответственность за происходящее на Украине, а поэтому и должен участвовать в урегулировании.
Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США видят угрозу эскалации конфликта на Украине, считая, что ситуация зашла в тупик.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спецоперация может закончиться до конца суток, если Зеленский прикажет ВСУ уйти с территории российских регионов. Он подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО, но предпочтительным для нее остается мирный путь.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийМарко РубиоДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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