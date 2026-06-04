"Больше не приоритет". Слова Рубио о конфликте на Украине поразили Запад

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"Рубио обеспокоен, что в украинском конфликте есть вероятность реальной эскалации. Дело в том, что боевые действия на Украине больше не приоритете для администрация Трампа. <…> Только тогда, когда будут затронуты интересы США, мы, возможно, увидим усиление давления со стороны Штатов на Зеленского с целью положить конец этой войне", — написал он в соцсети X.