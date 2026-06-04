Путин рассказал о дружбе России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая.
- Встреча с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"И это не связано с текущими, привлекающими внимание всего мира событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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