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Путин рассказал о дружбе России и Китая - РИА Новости, 04.06.2026
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20:04 04.06.2026 (обновлено: 20:18 04.06.2026)
Путин рассказал о дружбе России и Китая

Путин: события на Украине не влияют на дружбу России и Китая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что события на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая.
  • Встреча с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. События на Украине и на Ближнем Востоке не влияют на дружбу России и Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"И это не связано с текущими, привлекающими внимание всего мира событиями, в том числе на украинском направлении или даже на Ближнем Востоке. Мы просто работаем и дружим с Китаем", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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