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"За кулисами". В Германии рассказали о планах по России - РИА Новости, 04.06.2026
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18:56 04.06.2026
"За кулисами". В Германии рассказали о планах по России

Zeit: Германия уже несколько недель готовится к переговорам с Россией

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Германии уже несколько недель готовится к переговорам с Россией.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Правительство Германии уже несколько недель обсуждает возможный формат диалога с Россией совместно с европейскими союзниками, сообщает немецкая газета Die Zeit.
"За кулисами происходят изменения: федеральное правительство уже несколько недель интенсивно готовится к переговорам с Россией. В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании", — говорится в материале.
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По данным издания, в переговоры сейчас вовлечены также Италия и Польша.
Ранее газета Berliner Zeitung сообщала, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
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В последнее время в ЕС все чаще призывают возобновить диалог с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Россию дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.
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