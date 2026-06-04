"За кулисами". В Германии рассказали о планах по России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Германии уже несколько недель готовится к переговорам с Россией.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Правительство Германии уже несколько недель обсуждает возможный формат диалога с Россией совместно с европейскими союзниками, сообщает немецкая газета Die Zeit.
Ранее газета Berliner Zeitung сообщала, что в Европе растет готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
В последнее время в ЕС все чаще призывают возобновить диалог с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отправлял в Россию дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступал за восстановление контактов ради импорта энергоресурсов в условиях мирового кризиса.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес Москвы. Глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от диалога.