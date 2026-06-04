МИД: Россия отправила арабским странам обновленную концепцию безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия направила арабским странам Персидского залива и Ирану обновленный текст концепции безопасности в регионе.
- Россия ждет реакции на представленный текст концепции безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия направила арабским странам Персидского залива и Ирану обновленный текст концепции безопасности в регионе, ждет реакции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть российская концепция безопасности в районе Персидского залива. Мы сейчас ее обновили, разослали коллегам из Совета сотрудничества арабских государств, в Тегеран отправили этот текст. Сейчас будем ждать реакции", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.