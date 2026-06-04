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МИД: Россия отправила арабским странам обновленную концепцию безопасности - РИА Новости, 04.06.2026
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18:21 04.06.2026
МИД: Россия отправила арабским странам обновленную концепцию безопасности

МИД: РФ отправила странам Персидского залива обновленную концепцию безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия направила арабским странам Персидского залива и Ирану обновленный текст концепции безопасности в регионе.
  • Россия ждет реакции на представленный текст концепции безопасности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия направила арабским странам Персидского залива и Ирану обновленный текст концепции безопасности в регионе, ждет реакции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть российская концепция безопасности в районе Персидского залива. Мы сейчас ее обновили, разослали коллегам из Совета сотрудничества арабских государств, в Тегеран отправили этот текст. Сейчас будем ждать реакции", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Лавров рассказал подробности о российской концепции по Персидскому заливу
Вчера, 18:10
 
В миреРоссияПерсидский заливИранСергей ЛавровСовет сотрудничества арабских государствRT Arabic
 
 
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