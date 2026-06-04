"Было переломным моментом". В США сделали громкое заявление о России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Military Watch Magazine считает принятие на вооружение российского флота атомные подводные лодки "Ясень-М" переломным моментом.
- Обозреватели отмечают, что подлодки этого образца считаются одними из самых тихих и тяжело обнаруживаемых в мире, а их арсенал включает гиперзвуковую ракету "Циркон", представляющую серьезную угрозу для вражеских кораблей.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Принятие атомных подводных лодок "Ясень-М" на вооружение российского флота было переломным моментом, пишет Military Watch Magazine.
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"Оно изменило баланс сил на море", — говорится в публикации.
Обозреватели отметили, что технические спецификации судна делают его одним из самых тихих и тяжело обнаруживаемых в мире.
Они также подчеркнули, что находящаяся в арсенале подлодки гиперзвуковая ракета "Циркон" представляет серьезную угрозу для вражеских кораблей.
В конце июля 2025 года президент Владимир Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". Глава государства отметил, что эти корабли составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Такие ракетоносцы оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.