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ВС России уничтожили более 130 боевиков ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 04.06.2026
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08:12 04.06.2026
ВС России уничтожили более 130 боевиков ВСУ на Харьковском направлении

ВС России за неделю уничтожили более 130 боевиков ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении.
  • Большая часть противника уничтожается при попытках ротации на позициях.
  • Слаженные действия разведывательных и ударных БПЛА совместно с артиллерией позволяют удерживать под огневым контролем позиции, маршруты снабжения и районы сосредоточения сил противника.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Фара".
"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" было уничтожено более 130 боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю. Большая часть противника уничтожается при попытках ротации на позициях", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что благодаря работе операторов беспилотников разрозненные группы обнаруживаются в ходе разведки, после чего по ним наносится огневое поражение. Собеседник подчеркнул, что после получения команды на стрельбу расчеты открывают огонь в течение нескольких минут, поскольку промедление может стоить жизни штурмовым подразделениям.
По его данным, слаженные действия разведывательных и ударных БПЛА совместно с артиллерией позволяют удерживать под огневым контролем позиции, маршруты снабжения и районы сосредоточения сил противника.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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