БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Фара".

Он подчеркнул, что благодаря работе операторов беспилотников разрозненные группы обнаруживаются в ходе разведки, после чего по ним наносится огневое поражение. Собеседник подчеркнул, что после получения команды на стрельбу расчеты открывают огонь в течение нескольких минут, поскольку промедление может стоить жизни штурмовым подразделениям.