Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении.
- Большая часть противника уничтожается при попытках ротации на позициях.
- Слаженные действия разведывательных и ударных БПЛА совместно с артиллерией позволяют удерживать под огневым контролем позиции, маршруты снабжения и районы сосредоточения сил противника.
БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ на харьковском направлении, рассказал РИА Новости командир гаубичной батареи с позывным "Фара".
"Военнослужащими подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" было уничтожено более 130 боевиков ВСУ на харьковском направлении за неделю. Большая часть противника уничтожается при попытках ротации на позициях", - рассказал командир.
Он подчеркнул, что благодаря работе операторов беспилотников разрозненные группы обнаруживаются в ходе разведки, после чего по ним наносится огневое поражение. Собеседник подчеркнул, что после получения команды на стрельбу расчеты открывают огонь в течение нескольких минут, поскольку промедление может стоить жизни штурмовым подразделениям.
По его данным, слаженные действия разведывательных и ударных БПЛА совместно с артиллерией позволяют удерживать под огневым контролем позиции, маршруты снабжения и районы сосредоточения сил противника.