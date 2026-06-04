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Россияне не пострадали при пожаре в ресторане в Нью-Дели - РИА Новости, 04.06.2026
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10:05 04.06.2026 (обновлено: 10:30 04.06.2026)
Россияне не пострадали при пожаре в ресторане в Нью-Дели

Посольство: россиян среди пострадавших при пожаре в отеле в Нью-Дели нет

© AP Photo / Manish SwarupПожарные тушат пожар в отеле в Нью-Дели, Индия. 3 июня 2026
Пожарные тушат пожар в отеле в Нью-Дели, Индия. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Manish Swarup
Пожарные тушат пожар в отеле в Нью-Дели, Индия. 3 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отеле в Нью-Дели произошел сильный пожар.
  • Среди пострадавших в результате пожара российских граждан нет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате сильного пожара, вспыхнувшего в среду в одном из ресторанов в отеле в Нью-Дели, сообщило РИА Новости посольство России в Индии.
"Посольство находится на связи с местными компетентными органами. Российских граждан среди пострадавших нет", - заявили в посольстве.
В среду газета Times of India сообщала, что пожарная служба Нью-Дели (DFS) получила данные о возгорании в 09.45 по местному времени (7.15 мск). Пожар произошел в одном из ресторанов в отеле в Нью-Дели. Среди 21 погибшего было 18 иностранцев.
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