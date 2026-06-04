Россияне не пострадали при пожаре в ресторане в Нью-Дели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отеле в Нью-Дели произошел сильный пожар.
- Среди пострадавших в результате пожара российских граждан нет.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Граждан России нет среди пострадавших в результате сильного пожара, вспыхнувшего в среду в одном из ресторанов в отеле в Нью-Дели, сообщило РИА Новости посольство России в Индии.
"Посольство находится на связи с местными компетентными органами. Российских граждан среди пострадавших нет", - заявили в посольстве.
В среду газета Times of India сообщала, что пожарная служба Нью-Дели (DFS) получила данные о возгорании в 09.45 по местному времени (7.15 мск). Пожар произошел в одном из ресторанов в отеле в Нью-Дели. Среди 21 погибшего было 18 иностранцев.