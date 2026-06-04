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Европа сама отказалась от российских энергоносителей, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2026
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20:59 04.06.2026
Европа сама отказалась от российских энергоносителей, заявил Путин

Путин: Европа сама отказалась от российских энергоносителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, а Европа сама отказалась их покупать.
  • Встреча президента с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, там отказались от них, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Я, знаете, с удивлением слышал, что Россия - такая злобная Россия - перестала поставлять энергоносители в Европу. Да мы не переставали. Просто Европа отказалась покупать", - сказал Путин в ходе встречи.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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