Европа сама отказалась от российских энергоносителей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, а Европа сама отказалась их покупать.
- Встреча президента с руководителями международных информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия не переставала поставлять энергоносители в Европу, там отказались от них, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.