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В Новосибирске врачи установили пациенту мегапротез бедра и суставов ноги - РИА Новости, 04.06.2026
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15:11 04.06.2026
В Новосибирске врачи установили пациенту мегапротез бедра и суставов ноги

Новосибирские врачи одними из первых в РФ установили пациенту мегапротез

© РИА Новости / Александр КондратюкВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Врачи во время операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России установили пациенту мегапротез, полностью заменивший бедренную кость и суставы ноги.
  • Операция с использованием мегапротеза — новое направление в рамках программы государственных гарантий в России.
  • После восстановительного лечения пациент сможет самостоятельно передвигаться.
НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ одними из первых в России установили пациенту мегапротез, полностью заменивший бедренную кость и суставы ноги, сообщили РИА Новости в ННИИТО.
В научном институте пояснили, что 33-летний мужчина два года назад в ДТП получил множественные травмы, в том числе левой руки и ноги. Несколько операций не помогли восстановить ногу. Бедренная кость была тяжело деформирована, тазобедренный сустав разрушен, движение в коленном также стало невозможным. Мужчина не мог ходить и испытывал постоянные сильные боли.
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"В этой ситуации требуется нестандартное решение, которое вернет человеку возможность ходить, позволив избежать инвалидизации и восстановив его привычную активность. Мы выполняем операцию с использованием мегапротеза — конструкции, полностью заменяющей бедренную кость и суставы конечности у пациента… Столь объемное вмешательство допустимо лишь при строгом совпадении перечня показаний", - прокомментировал директор Новосибирского НИИТО Андрей Корыткин.
Он пояснил, что ранее такие технологии применяли только в онкологии при радикальном удалении злокачественных опухолей (например, сарком костей), но из здесь это далеко не рутинная практика. В России применение мегаконструкции в травматологии-ортопедии - новое направление в рамках программы государственных гарантий. Дорогостоящая операция для пациента бесплатна.
"Специалисты удалили разрушенную бедренную кость, подготовили смежные отделы для установки тазобедренного и коленного протезов, поэтапно собрали и установили компоненты мегапротеза и заменили тазобедренный и коленный суставы и бедренную кость на единый комплекс мегапротеза. Операция длилась около четырех часов и прошла штатно — пациент переведен в отделение анестезиологии-реанимации", - рассказали в ННИИТО.
Далее пациента ожидает восстановительное лечение, которое поможет ему адаптироваться к новым условиям, а в дальнейшем мужчина будет вставать и передвигаться самостоятельно, отметили в институте.
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