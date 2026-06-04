В Новосибирске врачи установили пациенту мегапротез бедра и суставов ноги

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России установили пациенту мегапротез, полностью заменивший бедренную кость и суставы ноги.

Операция с использованием мегапротеза — новое направление в рамках программы государственных гарантий в России.

После восстановительного лечения пациент сможет самостоятельно передвигаться.

НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Специалисты Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ одними из первых в России установили пациенту мегапротез, полностью заменивший бедренную кость и суставы ноги, сообщили РИА Новости в ННИИТО.

В научном институте пояснили, что 33-летний мужчина два года назад в ДТП получил множественные травмы, в том числе левой руки и ноги. Несколько операций не помогли восстановить ногу. Бедренная кость была тяжело деформирована, тазобедренный сустав разрушен, движение в коленном также стало невозможным. Мужчина не мог ходить и испытывал постоянные сильные боли.

"В этой ситуации требуется нестандартное решение, которое вернет человеку возможность ходить, позволив избежать инвалидизации и восстановив его привычную активность. Мы выполняем операцию с использованием мегапротеза — конструкции, полностью заменяющей бедренную кость и суставы конечности у пациента… Столь объемное вмешательство допустимо лишь при строгом совпадении перечня показаний", - прокомментировал директор Новосибирского НИИТО Андрей Корыткин.

Он пояснил, что ранее такие технологии применяли только в онкологии при радикальном удалении злокачественных опухолей (например, сарком костей), но из здесь это далеко не рутинная практика. В России применение мегаконструкции в травматологии-ортопедии - новое направление в рамках программы государственных гарантий. Дорогостоящая операция для пациента бесплатна.

"Специалисты удалили разрушенную бедренную кость, подготовили смежные отделы для установки тазобедренного и коленного протезов, поэтапно собрали и установили компоненты мегапротеза и заменили тазобедренный и коленный суставы и бедренную кость на единый комплекс мегапротеза. Операция длилась около четырех часов и прошла штатно — пациент переведен в отделение анестезиологии-реанимации", - рассказали в ННИИТО