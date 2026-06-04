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"Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ - РИА Новости, 04.06.2026
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22:47 04.06.2026 (обновлено: 22:48 04.06.2026)
"Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ

"Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с применением ИИ

© Фото : пресс-служба "Росатома""Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ
Росатом планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : пресс-служба "Росатома"
"Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Ученые "Росатома" в этом году планируют запустить комплекс автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Новая разработка ускорит внедрение перспективных материалов в реакторы IV поколения, позволяя не только рассчитывать состав, но и сразу получать образцы для испытаний.
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"Росатом" создал тестовые образцы новых материалов с помощью ИИ
30 мая, 07:36
Научный руководитель федерального проекта по новым материалам (входит в нацпроект технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии"), первый заместитель директора частного учреждения "Наука и инновации" ("Росатом") Алексей Дуб выступил форуме "Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики и теплофизика реакторов нового поколения (Нейтроника – Теплофизика 2026)". На пленарном заседании участники обсудили стратегию развития атомной энергетики и необходимость комплексных решений в создании новых материалов.
По словам Дуба, для создания перспективных реакторов с повышенными параметрами работы и сроком службы до 80 лет необходимы принципиально новые подходы к материаловедению.
"Чтобы обеспечить разработку и аттестацию в сжатые сроки новых конструкционных материалов, мы формируем набор ускоренных методик их получения и испытаний с экспресс-оценками радиационной стойкости. Среди наиболее актуальных направлений – ИИ-синтез, формирование нормативной базы данных и фокус на современные технологии. Именно они могут ускорить внедрение новых материалов в реакторы нового поколения", – поделился спикер.
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Говоря о современных технологиях, он отметил, что сегодня перед учеными стоит задача обеспечения равномерной микроструктуры материала через точные/контролируемые термодеформационные режимы, обеспечивающие структуру во всем сечении изделия.
"Вопрос о том, на каком уровне мы должны работать сейчас с материалами – это нанометры. Наша активная задача – достичь размера упрочняющей фазы меньше чем 25 нанометров и сделать это стандартом. Большое значение мы уделяем новым технологиям сварки. Например, переход на лазерную сварку может обеспечить минимальную зону термического влияния и равнопрочное соединение. Другое передовое направление – цифровое материаловедение", – отметил Дуб.
И добавил, что искусственный интеллект вовлекает большие объемы информации для оптимизации составов, а создаваемый в этом году комплекс автоматизированного синтеза позволит не только рассчитывать, но и сразу получать физические образцы для всех видов испытаний, быстро выходя на кандидатные материалы.
По данным пресс-службы, новый комплекс замкнет цифровой цикл: от расчета свойств с помощью ИИ до реального синтеза образца, что сократит время создания материалов в разы. На форуме также обсуждали темы топливообеспечения российских и зарубежных АЭС, разработка реакторов БР-1200 и экспериментальные базы в обоснование двухкомпонентной ядерной энергетики.
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ТехнологииАлексей ДубГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Наука и инновации
 
 
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