"Росатом" планирует запустить комплекс синтеза новых материалов с ИИ

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Ученые "Росатома" в этом году планируют запустить комплекс автоматизированного синтеза новых материалов с применением ИИ, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Новая разработка ускорит внедрение перспективных материалов в реакторы IV поколения, позволяя не только рассчитывать состав, но и сразу получать образцы для испытаний.

Научный руководитель федерального проекта по новым материалам (входит в нацпроект технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии"), первый заместитель директора частного учреждения " Наука и инновации " (" Росатом ") Алексей Дуб выступил форуме "Нейтронно-физические проблемы атомной энергетики и теплофизика реакторов нового поколения (Нейтроника – Теплофизика 2026)". На пленарном заседании участники обсудили стратегию развития атомной энергетики и необходимость комплексных решений в создании новых материалов.

По словам Дуба, для создания перспективных реакторов с повышенными параметрами работы и сроком службы до 80 лет необходимы принципиально новые подходы к материаловедению.

"Чтобы обеспечить разработку и аттестацию в сжатые сроки новых конструкционных материалов, мы формируем набор ускоренных методик их получения и испытаний с экспресс-оценками радиационной стойкости. Среди наиболее актуальных направлений – ИИ-синтез, формирование нормативной базы данных и фокус на современные технологии. Именно они могут ускорить внедрение новых материалов в реакторы нового поколения", – поделился спикер.

Говоря о современных технологиях, он отметил, что сегодня перед учеными стоит задача обеспечения равномерной микроструктуры материала через точные/контролируемые термодеформационные режимы, обеспечивающие структуру во всем сечении изделия.

"Вопрос о том, на каком уровне мы должны работать сейчас с материалами – это нанометры. Наша активная задача – достичь размера упрочняющей фазы меньше чем 25 нанометров и сделать это стандартом. Большое значение мы уделяем новым технологиям сварки. Например, переход на лазерную сварку может обеспечить минимальную зону термического влияния и равнопрочное соединение. Другое передовое направление – цифровое материаловедение", – отметил Дуб.

И добавил, что искусственный интеллект вовлекает большие объемы информации для оптимизации составов, а создаваемый в этом году комплекс автоматизированного синтеза позволит не только рассчитывать, но и сразу получать физические образцы для всех видов испытаний, быстро выходя на кандидатные материалы.