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На Камчатке по итогам рейда выдворили пятнадцать иностранцев - РИА Новости, 04.06.2026
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08:41 04.06.2026 (обновлено: 09:20 04.06.2026)
На Камчатке по итогам рейда выдворили пятнадцать иностранцев

На Камчатке по итогам рейда выдворили 15 иностранцев и одного депортировали

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе межведомственного рейда на Камчатке изъято более килограмма наркотических средств.
  • Выдворено за пределы страны 15 иностранных граждан, один депортирован.
  • Возбуждено восемь уголовных дел и найдены семь человек в розыске, включая одного в международном розыске.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн – РИА Новости. Силовики в ходе межведомственного рейда на Камчатке изъяли из оборота более килограмма запрещенных веществ, выдворили за пределы страны 15 иностранных граждан, одного депортировали, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.
"В ходе спецоперации сотрудниками полиции и взаимодействующих ведомств из незаконного оборота изъято более килограмма наркотических средств общей массой 1 029,652 грамма… Выдворено за пределы страны 15 иностранных граждан, один депортирован", - говорится в пресс-релизе полиции.
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Как сообщили в УМВД, среди изъятого были синтетические и натуральные наркотики. Возбуждено восемь уголовных дел. Также сотрудники ведомства нашли семь человек в розыске. Один из них находился в международном розыске.
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