На Камчатке по итогам рейда выдворили пятнадцать иностранцев

Краткий пересказ от РИА ИИ В ходе межведомственного рейда на Камчатке изъято более килограмма наркотических средств.

Выдворено за пределы страны 15 иностранных граждан, один депортирован.

Возбуждено восемь уголовных дел и найдены семь человек в розыске, включая одного в международном розыске.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн – РИА Новости. Силовики в ходе межведомственного рейда на Камчатке изъяли из оборота более килограмма запрещенных веществ, выдворили за пределы страны 15 иностранных граждан, одного депортировали, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

"В ходе спецоперации сотрудниками полиции и взаимодействующих ведомств из незаконного оборота изъято более килограмма наркотических средств общей массой 1 029,652 грамма… Выдворено за пределы страны 15 иностранных граждан, один депортирован", - говорится в пресс-релизе полиции.

Как сообщили в УМВД, среди изъятого были синтетические и натуральные наркотики. Возбуждено восемь уголовных дел. Также сотрудники ведомства нашли семь человек в розыске. Один из них находился в международном розыске.