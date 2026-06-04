РЭЦ и "Дом.РФ" подписали меморандум о сотрудничестве

Виталий Мутко, генеральный директор ПАО "ДОМ.РФ", и Вероника Никишина, генеральный директор АО "Российский экспортный центр", во время подписания меморандума о взаимопонимании

Виталий Мутко, генеральный директор ПАО "ДОМ.РФ", и Вероника Никишина, генеральный директор АО "Российский экспортный центр", во время подписания меморандума о взаимопонимании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и "Дом.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе РЭЦ.

"В рамках Петербургского международного экономического форума - 2026 генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие совместных инициатив и содействие экспорту высокотехнологичной продукции и услуг", - сказано в сообщении.

Согласно меморандуму, стороны будут оказывать друг другу информационную и консультационную поддержку, организовывать профильные мероприятия, обмениваться данными, а также реализовывать совместные проекты - в том числе с использованием механизмов гарантий и поручительств. Особое внимание планируется уделить содействию экспорту неэнергетической и несырьевой продукции "Дом.РФ" с привлечением зарубежных представительств РЭЦ.

"Дом.РФ" как единый институт развития в жилищной сфере обладает колоссальным объемом уникальных компетенций, программных решений и инструментов, эффективно действующих внутри страны и готовых к масштабированию на международный рынок. Подписание меморандума - стратегический шаг, который позволяет объединить наши отраслевые знания и продукты с поддержкой РЭЦ для создания новых возможностей экспорта нашего опыта на внешние рынки", - отметил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Так, например, лифты Щербинского лифтостроительного завода, который входит в группу "Дом.РФ", получили сертификат "Сделано в России", подчеркивающий высокие стандарты производства. "Уверен, что наше сотрудничество станет мощным драйвером для экспорта российской экономики в целом", - резюмировал он.

Меморандум закладывает основу для долгосрочного взаимодействия сторон в интересах развития российского экспорта.

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула значимость партнерства для расширения экспортных возможностей страны. "Объединяя экспертизу "Дом.РФ" как единого института развития в жилищной сфере и наши компетенции в сфере поддержки экспорта, мы сможем системно продвигать российские решения за рубежом. Это не только станет драйвером роста несырьевого экспорта, но и укрепит международный имидж российской продукции. Такой подход ускорит выход отечественных технологий и промышленной продукции на зарубежные площадки и напрямую увеличит долю успешных экспортных контрактов", - сказала она.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".