Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и "Дом.РФ" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 04.06.2026
РЭЦ и "Дом.РФ" подписали меморандум о сотрудничестве

РЭЦ и "Дом.РФ" подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиталий Мутко, генеральный директор ПАО "ДОМ.РФ", и Вероника Никишина, генеральный директор АО "Российский экспортный центр", во время подписания меморандума о взаимопонимании
Виталий Мутко, генеральный директор ПАО ДОМ.РФ, и Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский экспортный центр, во время подписания меморандума о взаимопонимании - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виталий Мутко, генеральный директор ПАО "ДОМ.РФ", и Вероника Никишина, генеральный директор АО "Российский экспортный центр", во время подписания меморандума о взаимопонимании
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) и "Дом.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве, говорится в пресс-релизе РЭЦ.
"В рамках Петербургского международного экономического форума - 2026 генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на развитие совместных инициатив и содействие экспорту высокотехнологичной продукции и услуг", - сказано в сообщении.
Второе Заседание национального Комитета по вопросам делового сотрудничества в рамках объединения БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Более трети экспортных сделок, поддержанных РЭЦ, пришлось на БРИКС
Вчера, 16:31
Согласно меморандуму, стороны будут оказывать друг другу информационную и консультационную поддержку, организовывать профильные мероприятия, обмениваться данными, а также реализовывать совместные проекты - в том числе с использованием механизмов гарантий и поручительств. Особое внимание планируется уделить содействию экспорту неэнергетической и несырьевой продукции "Дом.РФ" с привлечением зарубежных представительств РЭЦ.
"Дом.РФ" как единый институт развития в жилищной сфере обладает колоссальным объемом уникальных компетенций, программных решений и инструментов, эффективно действующих внутри страны и готовых к масштабированию на международный рынок. Подписание меморандума - стратегический шаг, который позволяет объединить наши отраслевые знания и продукты с поддержкой РЭЦ для создания новых возможностей экспорта нашего опыта на внешние рынки", - отметил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Так, например, лифты Щербинского лифтостроительного завода, который входит в группу "Дом.РФ", получили сертификат "Сделано в России", подчеркивающий высокие стандарты производства. "Уверен, что наше сотрудничество станет мощным драйвером для экспорта российской экономики в целом", - резюмировал он.
Меморандум закладывает основу для долгосрочного взаимодействия сторон в интересах развития российского экспорта.
Сессия Сделано в России: между санкциями и шансом. Бренд против вызовов времени - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Узнаваемость бренда "Сделано в России" среди бизнеса достигла 85%
Вчера, 13:55
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина подчеркнула значимость партнерства для расширения экспортных возможностей страны. "Объединяя экспертизу "Дом.РФ" как единого института развития в жилищной сфере и наши компетенции в сфере поддержки экспорта, мы сможем системно продвигать российские решения за рубежом. Это не только станет драйвером роста несырьевого экспорта, но и укрепит международный имидж российской продукции. Такой подход ускорит выход отечественных технологий и промышленной продукции на зарубежные площадки и напрямую увеличит долю успешных экспортных контрактов", - сказала она.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Директор по международному сотрудничеству Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Антон Цециновский на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Сессия Российско-китайский диалог МСП: адаптация к новым условиям сотрудничества. - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
МСП составляют большинство пользователей платформы "Мой экспорт"
3 июня, 14:37
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала