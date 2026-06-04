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Вулин рассказал, когда Сербии стоит провести референдум по вступлению в ЕС - РИА Новости, 04.06.2026
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00:44 04.06.2026
Вулин рассказал, когда Сербии стоит провести референдум по вступлению в ЕС

Вулин: Сербии после выборов нужен референдум о целесообразности вступления в ЕС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Александр Вулин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил о необходимости проведения в Сербии референдума о целесообразности продолжения пути в ЕС.
  • По его мнению, провести референдум необходимо после выборов в стране.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Сербии необходимо провести после предстоящих выборов референдум о целесообразности продолжении пути в ЕС на фоне звучащих в Европе планов воевать с РФ, заявил РИА Новости бывший сербский вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале указал, что канцлер ФРГ и глава минобороны Борис Писториус объявили официально, что "в 2029-2030 годах надо быть готовыми к войне против России".
"Мы около 20 лет на пути в ЕС и нас никто никогда не спросил, действительно ли мы хотим быть частью ЕС, особенно такого. Хотим ли мы бы частью Евросоюза, который рассматривает к 2030 году нападение на Россию. Я не уверен, что правительство поддержит нашу идею проведения референдума до выборов, но после выборов мы продолжим борьбу за референдум о европейском пути", - сказал сербский политик и выразил надежду, что после предстоящих выборов в Сербии будет проведен референдум о необходимости продолжения евроинтеграции.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил 22 мая, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября 2026 года.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Евросоюз попытается вмешаться в выборы в Сербии, заявил Вулин
Вчера, 03:05
 
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