Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший сербский вице-премьер Александр Вулин заявил о необходимости проведения в Сербии референдума о целесообразности продолжения пути в ЕС.
- По его мнению, провести референдум необходимо после выборов в стране.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Сербии необходимо провести после предстоящих выборов референдум о целесообразности продолжении пути в ЕС на фоне звучащих в Европе планов воевать с РФ, заявил РИА Новости бывший сербский вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале указал, что канцлер ФРГ и глава минобороны Борис Писториус объявили официально, что "в 2029-2030 годах надо быть готовыми к войне против России".
"Мы около 20 лет на пути в ЕС и нас никто никогда не спросил, действительно ли мы хотим быть частью ЕС, особенно такого. Хотим ли мы бы частью Евросоюза, который рассматривает к 2030 году нападение на Россию. Я не уверен, что правительство поддержит нашу идею проведения референдума до выборов, но после выборов мы продолжим борьбу за референдум о европейском пути", - сказал сербский политик и выразил надежду, что после предстоящих выборов в Сербии будет проведен референдум о необходимости продолжения евроинтеграции.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил 22 мая, что парламентские выборы в стране состоятся в период между концом сентября и серединой ноября 2026 года.