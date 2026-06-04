Вулин рассказал, когда Сербии стоит провести референдум по вступлению в ЕС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Сербии необходимо провести после предстоящих выборов референдум о целесообразности продолжении пути в ЕС на фоне звучащих в Европе планов воевать с РФ, заявил РИА Новости бывший сербский вице-премьер, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.