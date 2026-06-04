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В Москве умер ребенок, которого сбил Genesis - РИА Новости, 04.06.2026
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18:06 04.06.2026
В Москве умер ребенок, которого сбил Genesis

Ребенок, на которого наехал Genesis на северо-востоке Москвы, умер в больнице

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль Genesis наехал на ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся.
  • Ребенок скончался в больнице.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, на которого наехал автомобиль Genesis и скрылся на северо-востоке Москвы, скончался в больнице, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что автомобиль Genesis наехал на ребенка, который выбежал на дорогу. Затем автомобиль скрылся на северо-востоке Москвы. Позже водителя задержали. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
«

"Пострадавший ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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