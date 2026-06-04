В Москве умер ребенок, которого сбил Genesis

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобиль Genesis наехал на ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся.
- Ребенок скончался в больнице.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, на которого наехал автомобиль Genesis и скрылся на северо-востоке Москвы, скончался в больнице, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что автомобиль Genesis наехал на ребенка, который выбежал на дорогу. Затем автомобиль скрылся на северо-востоке Москвы. Позже водителя задержали. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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"Пострадавший ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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20 декабря 2025, 18:53