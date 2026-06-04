В Москве умер ребенок, которого сбил Genesis

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ребенок, на которого наехал автомобиль Genesis и скрылся на северо-востоке Москвы, скончался в больнице, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что автомобиль Genesis наехал на ребенка, который выбежал на дорогу. Затем автомобиль скрылся на северо-востоке Москвы. Позже водителя задержали. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.