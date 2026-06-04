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Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане - РИА Новости, 04.06.2026
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23:00 04.06.2026 (обновлено: 23:55 04.06.2026)
Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане

Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого блока интегрированной АЭС

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
  • Она будет располагаться в Джизакской области.
  • Проект уникален тем, что впервые на одной площадке возведут АЭС малой и большой мощности.
СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в республике.
Лидеры встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В церемонии запуска они приняли участие по видеосвязи.
Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке возведут АЭС малой и большой мощности. Она будет располагаться в Джизакской области Узбекистана.
В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ.
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