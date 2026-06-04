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Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.

Она будет располагаться в Джизакской области.

Проект уникален тем, что впервые на одной площадке возведут АЭС малой и большой мощности.

СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в республике.

Лидеры встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В церемонии запуска они приняли участие по видеосвязи.

Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России Узбекистана . Он уникален тем, что впервые на одной площадке возведут АЭС малой и большой мощности. Она будет располагаться в Джизакской области Узбекистана.

В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.