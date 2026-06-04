Путин и Мирзиеев дали старт строительству интегрированной АЭС в Узбекистане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин и Мирзиеев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
- Она будет располагаться в Джизакской области.
- Проект уникален тем, что впервые на одной площадке возведут АЭС малой и большой мощности.
СТРЕЛЬНА, 4 июн — РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в республике.
Лидеры встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В церемонии запуска они приняли участие по видеосвязи.
Создание интегрированной АЭС — флагманский проект России и Узбекистана. Он уникален тем, что впервые на одной площадке возведут АЭС малой и большой мощности. Она будет располагаться в Джизакской области Узбекистана.
В состав интегрированной станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 и энергоблок в составе двух реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.
Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора означает переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ.